Snowboard: la squadra Asiva in raduno sciistico al Passo dello Stelvio

Con l’allenatore Nicola Bagliani Camilla Angiolini (Snow Team Courmayeur) e Federico Casi (Sc Crammont MB); ai quali si aggiunge Lisa Francesia Boirai (Snow Team Courmayeur).

Scialpinismo

Doppio impegno della squadra Asiva di Scialpinismo, il 25 e 26 ottobre, a Gignod e a Doues. L’allenatore Emanuel Conta ha convocato: Noemi Junod (Cse), Clizia Vallet, Laurent

Battendier, Gabriele De Pieri, Elia Demicheli, Davide Gadin (Sc Corrado Gex).

Nella giornata del 26 ottobre, a Doues, si aggrega il gruppo del Progetto Children, alla presenza anche del preparatore atletico Henri Aymonod, che avrà a disposizione: Elisa e Giulia Framarin, Tommaso Broglio (Sc Courmayeur MB), Matteo Turco (Sc Crammont MB), Guido Limana, Alessandro Iacubovici, Alain Ambroise Vallet (Sc Corrado Gex).

Biathlon

Sarà in raduno a Bionaz, oggi pomeriggio, la squadra Asiva di Biathlon. Lo staff tecnico – Marino Oreiller, Gianni Gens, Stefano Saracco e il preparatore Luca Bruni -, ha convocato: Giorgia e Michelle Saracco (Sc Brusson), Nadège Gontel (Sc Granta Parey), Alice Pacchiodi (Gs Godioz), Nayeli Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso), Chiara Barailler, Andrea

Cecchellero (Sc Bionaz Oyace), Gabriel Curtaz (Sc Gressoney MR), Simone Bétemps (Fiamme Gialle), Dewis Barrel (Sc Valgrisenche), Manuel Contoz, Michel Deval (Sc Amis de Verrayes), Alessandro Rizzi (Sc Champorcher).

Sci alpino

Gruppo di Coppa Europa di Sci alpino femminile, dal 24 al 27 ottobre, per un allenamento sciistico in Val Senales (Alto Adige). Tra i convocati Annette Belfrond (Cse), Carole Agnelli (Club de Ski), Sophie Mathiou (Cs Carabineri). Il gruppo maschile di velocità è invece impegnato, dal 20 al 26 ottobre, a Pitztal (Austria) dov’è inserito Benjamin Alliod (Cse).

Sci nordico Squadre Under 20 e Under 23 di Fondo al lavoro, dal 20 al 27 ottobre, in Val Senales

(Bolzano). Tra le convocate Nadine Laurent (Fiamme Oro) e Lucia Isonni (Cse).

Sport invernali

Programmata, il 18 novembre, ad Aosta, la Giunta Coni, nell’ambito della quale saranno consegnate le onorificenze sportive.

Il presidente nazionale, Giovanni Malagò, e quello

regionale, Jean Dondeynaz premieranno, con la medaglia d’oro, Simone Origone (Sc Azzurri del Cervino); argento a Francesco De Fabiani, Lorenzo Sommariva (Cse); bronzo a Sofia Belingheri (ex Aosta Snowboard club e Cse); Palma di bronzo a Richard Pramotton e Stella di bronzo all’indimenticato Battista Pieiller.

Sport invernali

Sabato 29 ottobre, dalle 14.45, al Palais Gran Becca – Château Village, a Breuil-Cervinia, andranno in scena le premiazioni dei circuiti Asiva. Circa 170 i premiati, di tutte le discipline e

categorie, a salire sul podio dei vincitori dei circuiti regionali 2021/2022: Cva Energie, UniCredit, Irv srl, Gros Cidac, l’Arca consulenza Assicurativa, Snowboard, Asiva Baby

BabySprint e Senior Fondo.

Oltre a vincitori delle varie categorie, sarà assegnato il memorial Scala a miglior Master di Sci alpino e consegnate le benemerenze Fisi a tre società valdostane.