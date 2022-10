Coppa del Mondo Zermatt Cervinia

L’atteso evento di sci in programma a Cervinia diventa un’occasione unica per presentare al mondo le eccellenze dell’enogastronomia e dell’ospitalità della regione. All’École Hôtelière il compito di soddisfare i palati dei Vip e Super Vip con gli ingredienti a km0 delle tante realtà valdostane nei menu a cura degli chef stellati Agostino Buillas e Alfio Fascendini. Con la regia dell'assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio e grazie all’impegno dell’assessorato allo sviluppo economico e lavoro, tutto è pronto per il grande evento.

Non è solo lo sci l’ingrediente principe dell’evento sportivo dell’anno in Valle d’Aosta. Sarà infatti una Coppa piena dei sapori della regione quella offerta nell’ultimo weekend di ottobre e nel primo di novembre, magistralmente abbinati dalle sapienti mani degli chef stellati valdostani Agostino Buillas, del Café Quinson di Morgex, e Alfio Fascendini, per 20 anni Stella Michelin al ristorante Vecchio Ristoro e ora insegnante della scuola alberghiera, che guideranno in cucina la squadra di ragazzi dell’École Hôtelière. Sulle tavole dei tanti Vip e Super Vip provenienti da tutto il mondo ci sarà il meglio che questo territorio sa offrire, tutte le eccellenze valdostane a cura dei produttori locali.

Sarà una vetrina mondiale quella che l’evento offrirà alla regione ed è per questo che la Valle d’Aosta scenderà “in pista” con i suoi assi.

(foto Geppo Di Mauro)

Nelle cucine allestite ai 3.000 metri di Cime Bianche, i 120 studenti dell’École Hôtelière realizzeranno i menu ogni giorni diversi ma sempre in grado di esaltare quelli che sono i sapori e prodotti locali delle tante realtà che saranno protagoniste sulla tavola del Salone Gran Becca, allestito dalla Copro in collaborazione con l’Assessorato Agricoltura.

Immancabile la presenza dei prodotti DOP come la Fontina, tutelata dal Consorzio DOP Fontina che lavora incessantemente in difesa della prima eccellenza della Valle d’Aosta, e dello Jambon de Bosses DOP, stagionato in quota e prodotto in quantità limitata a Saint-Rhémy-en-Bosses, nella valle del Gran San Bernardo.

E ancora il meglio della produzione casearia con il Vallée d'Aoste Fromadzo della Fromagerie Haut Val d’Ayas e lo yogurt di Panizzi, lo Jambon alla brace del prosciuttificio Gran San Bernardo e il famoso lardo della Maison Bertolin, le carni pregiate degli allevamenti valdostani, controllate e selezionate dall’AREV (Associazione Regionale Allevatori Valdostani).

E poi le straordinarie creazioni dello storico Panifico Bovio di Aosta. E ovviamente i vini DOC sotto la preziosa tutela del Consorzio Vini Valle d’Aosta, e i distillati delle più importanti case produttrici Made in VdA. Importante anche il contributo della Coldiretti e dell’ORTOVDA, il consorzio di produttori per la valorizzazione e la tutela dei prodotti ortofrutticoli valdostani, e dell’azienda la Kìuva. Ad unire tutti il supporto fondamentale della Chambre Valdotaine.

Ma non ci sarà solo la tavola ad esaltare le eccellenze valdostane. Sono tante le realtà locali che hanno fortemente voluto contribuire alla promozione della regione in questa importante occasione, anche “vestendo” il team al lavoro nelle cucine e in sala. Una special edition del caratteristico bracciale della Gingernino, laboratorio con sede a Verrès che realizza artigianalmente accessori moda, farà bella mostra al polso dei camerieri e delle cameriere, abilmente pettinati e truccati dagli studenti del Projet Formation.

Tutto il meglio della Valle d’Aosta servito in una Coppa del Mondo.

