Pedala e dona sangue con Fidas VdA

Alessandro Delfino, giovane donatore di sangue FIDAS è il responsabile del nascente Gruppo Ciclistico amatoriale dei Donatori di sangue della FIDAS valdostana denominato “Metti In sella il dono del sangue “.

“Il gruppo pratica esclusivamente attività sportiva cicloturistica amatoriale – Commenta Giuseppe Grassi presidente regionale dei Donatori di sangue Fidas che precisa: "non ha scopo di lucro, ha l’obiettivo di promuovere stili di vita adeguati e diffondere la cultura del dono del sangue e dei suoi componenti. Favorisce l’aggregazione ed il coinvolgimento attivo dei volontari, aspiranti e donatori di sangue, impegnandosi nella programmazione di giri in bici accessibili a tutti, incoraggiando la pratica sportiva con passeggiate ed escursioni in sella alla propria bicicletta alla scoperta del bellissimo territorio valdostano”.

Con questa iniziativa, approvata all’unanimità il 5 ottobre scorso in occasione del Direttivo Congiunto della Fidas Valle d’Aosta, prende forma una importante iniziativa sportiva, un’occasione gratuita aperta a tutti, che rispetta l’ambiente e permette ai partecipanti di esplorare paesini e borghi, di attraversare strade, piazze e boschi semplicemente pedalando in sella alla propria bicicletta, un mezzo di trasporto leggero e rispettoso dell’ambiente.

Il nascente gruppo ha un bellissimo logo, nel quale sono raffigurati due ciclisti che pedalano all’interno della goccia di sangue del logo della nostra Fidas regionale ideato e disegnato da Roberta Fanti, donatrice valdostana della Fidas. Invitiamo gli interessati a seguirci sulla pagina Facebook e Instagram “Metti in moto il dono del sangue con Fidas VdA” oppure su www.fidasvda.it.

I Donatori di sangue valdostani della FIDAS ringraziano vivamente Alessandro Delfino titolare della “Bicicletteria di Delfo” ubicata in via IV Novembre ad Aosta, che oltre alla sua disponibilità associativa offre ai Donatori di sangue FIDAS la possibilità di riparazioni in giornata e altro da concordare direttamente in negozio.

Appello della Fidas ai ciclisti: "Unisciti a noi, partecipa, diventa un periodico e responsabile donatore di sangue, offri con il tuo gesto civico speranza di vita a tantissimi trapiantati e pazienti. Ti aspettiamo in FIDAS".