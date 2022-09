Golf: Al Golf Aosta Brissogne, un minuto di silenzio per Giorgio Biancardi

Un pensiero particolare, i soci e i giocatori, lo hanno voluto rivolgere all’amico e frequentatore del Circolo Giorgio Biancardi, prematuramente scomparso la scorsa settimana, dedicandogli il primo tee time di giornata e ricordandolo durante la premiazione. Vincitore di giornata nelle 18 buche Lauro Bionaz con 27 punti lordi.

In prima categoria a vincere il netto, Renato Rollet con 35 punti, secondo Marino Palenni con 34 punti, e terzo Ennio Subet sempre con 34 punti. Vincitore nella seconda categoria con 39 punti, Gilles Personnettaz, seguito da Lea Blanc con 36, terzo sempre con 36 punti Fabio Junod. In terza categoria, domina la componente femminile. Vince con 38 punti, Claudia Zambon, seguita da Antonietta Mestieri con 37, e terza con 36 Giulia Coquillard.

Premi speciali per Paola Stevanon, prima classificata per le lady e Dario Comé primo tra i Seniores.

Primo nella categoria Juniores Alessandro Subet. Nearest to the pin alla buca 5 per Federico Subet e Drinving Contest per Marino Palenni.

Foto dei premiati: da sn: Claudia Zambon, Mestieri Antonietta, Renato Rollet, Paola Stevanon, Dario Comé, il Vincitore Lauro Bionaz, Lea Blanc, il Presidente Ennio Subet, Alessandro Subet, Avoyer Edy, Federico Subet, Marino Palenni e Gilles Personnettaz.