Isabelle Ost iscrive il suo nome nell’albo d’oro del TOR450 – Tor des Glaciers

Dopo aver condotto una gara “prudente”, la belga Isabelle Ost ha vinto il TOR450 – Tor des Glaciers . Un’avventura che mette a dura prova chi si cimenta in questi 450 chilometri sulle Alte Vie 3 e 4, lontano dai sentieri più battuti ed in totale autonomia, con i soli rifugi a dare supporto agli atleti.



Talmente a dura prova che chi ha condotto per praticamente tutti gli oltre sette giorni ha visto sfumare il suo sogno sul più bello: all’alba di venerdì sul Col Barasson, a neanche 40 chilometri dal traguardo e dopo averne percorsi più di 400, Marina Plavan è caduta ed è stata costretta al ritiro quando aveva più di due ore di vantaggio sulla belga. Niente di grave per lei, ma la delusione per aver visto sfumare la vittoria dopo due secondi posti consecutivi è sicuramente grande.