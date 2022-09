Ciclismo: Staffetta Giovanissimi e Gioco ciclismo gli appuntamenti clou del fine settimana

Fine settimana che si è aperto oggi, a Epinel (Cogne) con la Staffetta riservata alla categoria Giovanissimi e proseguirà, domenica, ad Aosta, con il Gioco ciclismo.

Domani, dalle 15, al campo sportivo di Epinel (Cogne), la Staffetta di Cross country aperta alle categorie dei Giovanissimi, organizzata dal Gs Aosta, gara alla quale saranno presenti gli atleti di una decina di sodalizi valdostani. Domenica 18, dalle 16, in via Torino, ad Aosta, la seconda edizione di Gioco ciclismo, giornata promozionale organizzata dalla Pila Bike Planet, con prove su circuiti differenziati e di educazione stradale.

Programma gare. MountainBike. Già certa del primato in classifica generale, sabato 17, dalle 14.35, a Winterberg (Germania), Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) farà passerella nella tappa conclusiva della Coppa del Mondo, che chiuderà, alle 17.25, con l’Xcc. Prova finale, domenica 18, dell’Xc Piemonte Cup, dalle 9, a Rossana (Cuneo), dove saranno presenti Andrea Carbone (Cicli Lucchini) e Corrado Cottin (Cicli Benato). Campionato italiano Team relay giovanile, sabato 17, e 7° prova del Campionato giovanile per società, domenica 18, al Ciocco (Barga; Lucca), con al via il quartetto del Gs Lupi Valle d’Aosta composto da Kristel Arcodia, Thierry Philippot, Paolo Costa e Riccardo Pasquon Collé. Quarta prova, sabato e domenica, della Coppa Italia di Downhill, a Pian del Poggio (Pavia), dove risultano iscritti Federico Gemme, Marco Antonini e Mattia Colasanti (Black Arrows).

Strada. Secondo memorial Guido Messina, domenica, dalle 14, a Caselette (Torino), gara Allievi di 93,300 km, che vedrà ai nastri di partenza Mathieu Grimod (Cicli Lucchini). A Rosta (Torino), domenica, dalle 10, l’11° trofeo Lipitalia 2000, corsa aperta agli Esordienti primo e secondo anno, di 37 km, con iscritto Pietro Mantasia (Xco Project).