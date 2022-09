Skyrunning: Nadir Maguet campione del mondo

Con la Veia SkyRace in Val Bognanco di oggi si sono conclusi i Mondiali di Skyrunning, dopo la VERTICAL di venerdì e la SKYULTRA di sabato. La somma dei risultati SKY e VERTICAL assegna titoli e medaglie della Combinata.

La parte del leone è toccata allo svizzero Roberto Delorenzi, 25 anni, che ha portato a casa due medaglie d'oro, per la Sky e quella per la Combinata. Pluricampione di skyrunning, l'impressionante curriculum di Delorenzi è iniziato nei Campionati Mondiali Giovanili di Skyrunning nel 2017, è proseguita con un bronzo ai Campionati Mondiali di Skyrunning 2020 e stato anche vincitore del primo VK OPEN Championship lo scorso anno. A maggio ha segnato il miglior tempo del mondo sul Kilimangiaro.

Ha dominato la Veia SkyRace® di oggi, già sede dei Campionati Europei di Skyrunning 2019. Il tracciato si sviluppa in Val Bognanco ed è lungo 31 km con 2.600m di dislivello positivo lungo sentieri, creste e morene. Delorenzi ha raggiunto per primo il punto più alto a 2.444m di altitudine, è caduto in discesa, ma ritirarsi non era un'opzione.

“Sapevo di essere più preparato per la gara SKY rispetto al VERTICAL e puntavo alla Combinata. Questa medaglia d'oro è incredibile e sono così felice!” L'argento è andato al francese Frédéric Tranchand, il bronzo al giapponese Ruy Ueda e vince l’argento nella Combinata. Per l’Italia 4° Luca Del Pero, 9° Lorenzo Beltrami, 10° Roberto Giacomotti, 16° Daniele Cappelletti.

Grandi protagonisti anche nella gara Open, con la vittoria di Nadir Maguet in 2h51’37”, sullo spagnolo Manuel Merillas 2° in 2h52’27”, 3° Daniel Antonioli in 2h59’48”. Al femminile vittoria di Roberta Jacquin in 4h07’46”.

Denisa Dragomir dalla Romania ha conquistato la gara femminile. Non è riuscita a battere il suo stesso record, ma è stato abbastanza per essere incoronata Campionessa del Mondo SKY. In vetta alla Cima Verosso, era dietro alla svedese Lina El Kott, quando la scandinava ha rallentato per problemi di stomaco, Dragomir è stata libera di spingere al massimo per agguantare l'oro.

“Sono così entusiasta di questo risultato. Amo così tanto questa gara. Ora l'ho vinta sei volte, ma questa è speciale. Non solo perché mi ha dato il titolo mondiale, ma anche perché quest'anno sono stata infortunata a lungo e tornare al mio meglio è già una vittoria”. El Kott ha perseverato nel tagliare il traguardo in 10° posizione ed è stata premiata con una medaglia d'argento nella categoria Combinata.

La spagnola Patricia Pineda, Campionessa Europea 2021, ha preso l'argento e l'italiana Martina Cumerlato, il bronzo, contribuendo al primo posto dell'Italia nella classifica nazionale. Spagna e Giappone si sono piazzate al secondo e terzo posto.

Nella Combinata, l’oro femminile è andato a Barbora Macurova dalla Repubblica Ceca e il bronzo all’italiana Chiara Giovando. Al maschile il bronzo è andato allo statunitense Joseph DeMoor, grazie soprattutto alla sua vittoria a sorpresa nel VERTICAL.

Gli atleti dei team ufficiali erano in totale 256, suddivisi quasi equamente nelle tre discipline.

Trentacinque paesi hanno partecipato con squadre ufficiali a questa settima edizione dei Campionati Mondiali di Skyrunning: Andorra, Australia, Austria, Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Kosovo, Lituania, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Norvegia, Perù, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Corea del Sud, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA. Per la prima volta hanno partecipato nove nuovi paesi: Belgio, Germania, Irlanda, Israele, Kosovo, Montenegro, Romania, Slovenia e Sud Africa.

Marino Giacometti, Presidente della International Skyrunning Federation, ha dichiarato: “con 35 nazioni nella classifica finale, dieci delle quali hanno vinto medaglie, il bilancio di questi Mondiali è più che positivo. Sono stati tre giorni di epica skyrunning in queste fantastiche montagne che hanno trasmesso l'essenza di questo sport al mondo."

Gli eventi sono stati organizzati dall'Ossola Skyrunning World Champs 22, creata appositamente per gestire i Campionati del Mondo di Skyrunning 2022.

Cinque arbitri internazionali di hanno partecipato agli eventi e sono stati effettuati test antidoping WADA.

Risultati Campionati Mondiali Skyrunning SKY

Uomini

Oro - Roberto Delorenzi (SUI) 2h51'13"

Argento - Frédéric Tranchand (FRA) 2h52'09"

Bronzo - Ruy Ueda (JPN) 2h53'12"

Donne

Oro - Denisa Dragomir (ROU) 3h29'51"

Argento - Patricia Pineda (ESP) 3h33'47"

Bronzo - Martina Cumerlato (ITA) 3h35'58"

COMBINATA (VERTICAL + SKY)

Uomini

Oro - Roberto Delorenzi (SUI)

Argento - Ruy Ueda (JPN)

Bronzo - Joseph DeMoor (USA)

Donne

Oro - Barbora Macurova (CZE)

Argento - Lina El Kott (SWE)

Bronzo - Chiara Giovando (ITA)

CLASSIFICA TEAM NAZIONALI

Oro - Italia (908 punti)

Argento - Spagna (800 punti)

Bronzo - Giappone (688 punti)

Fonte ISF – International Skyrunning Federation