Ciclismo: Gaia Tormena illumina la Ville Lumière dominando la tappa Xce di Parigi

Non cambia canovaccio: Gaia Tormena domina in lungo e in largo la tappa Xc Eliminator di Parigi (Francia) e, con una settimana d’anticipo, vince la Coppa del Mondo 2022.

Dopo aver saltato le due tappe in Oriente, nelle settimane precedenti, Gaia Tormena si è presentata all’appuntamento al cospetto della Tour Eiffel con un margine esiguo sulla diretta concorrente alla vittoria finale, Marion Fromberger. La tedesca, a causa di un infortunio alla vigilia ha dato forfait, ma di poco sarebbero cambiate le cose. Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) ha inanellato un altro ‘all in’: miglior crono in qualifica (1’40”848), prima nei quarti (1’48”38) davanti all’olandese Didi de Vries; prima in semifinale (1’51”670) ancora a precedere l’olandese. Un altro assolo in finale: subito al comando, Gaia Tormena (1’41”420), sul tracciato che si snodava sul Trocadero, ha controllato con disinvoltura le avversarie, che devono accontentarsi delle piazze d’onore: sul podio, la coppia francese Coline Clauzure (a 1”66) e Noémie Garnier (a 5”40), con quarta Didi de Vries (a 7”50).

Nella classifica generale, ormai irraggiungibile, Gaia Tormena sale a quota 585 punti; alle sue spalle, Marion Fromberger (457) e Didi de Vries (303).