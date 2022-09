Ciclismo: Gaia Tormena ancora capoclassifica della Coppa del Mondo Xc Eliminator

Marion Fromberger, dopo la vittoriosa trasferta in terra turca, ha vinto anche la tappa indiana di Leh/Ladakh, a precedere la sudafricana Mariske Strauss, la brasiliana Marcela Lima Matos e l’olandese Didi de Vries. Con i novanta punti incamerati in India, più gli 80 conquistati sette giorni prima, in Indonesia, Marion Fromberger accorcia le distanze, salendo a quota 257 punti, portando il divario da Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta; 495) a 38 lunghezze; terzo posto di Marcela Lima Matos (285) e, quarta, Didi de Vries (269).

Al termine della Coppa del Mondo mancano ora due prove, la nona e la decima: il 10 settembre, a Parigi (Francia) e, il 17 settembre, a Winterberg (Germania).

Strada

Terzo trofeo Fracisco Francesco, domenica 4 settembre, a Busto Arsizio (Varese), corsa su Strada riservata ai Giovanissimi. Nei G6, 43 concorrenti al via, vittoria di Luca Silvano Boni (Castellettese). In ottava posizione assoluta, prima della competizione femminile, Mélanie Bosonin (Tessiore).

MountainBike

Ben oltre 400 concorrenti, domenica, a Casatenovo (Lecco), per la Marathon Bike della Brianza, di 50 km, con protagonisti gli atleti ammirati, sette giorni prima, a La Salle, nel Tour des Salasses. A imporsi è stato Juri Ragnoli (Scott Racing Team; 1h 47’01”), a precedere la coppia russa composta dal vincitore della Marathon valdostana, Aleksei Medvedev (Soudal; 1h 48’11”) e Anton Sintsov (Orbea Club; 1h 48’53”). Al sesto posto Alessandro Saravalle (Silmax; 1h 49’51”); 10° Yannikc Parisi (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 51’22”); 14° Giuseppe Lamastra (Silmax; 1h 55’25”); 87° Thierry Grivel (Silmax; 2h 12’48”; 27° Open).