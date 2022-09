Ciclismo: Berta ottava, Agostinacchio sfortunato nella tappa di CdM della Val di Sole

Prova conclusiva della Coppa del Mondo di Xco di MountainBike, in questo fine settimana, in Val di Sole (Trento), dove Martina Berta continua a proporre prestazioni più che convincenti, così come Filippo Agostinacchio, non distante dalla ‘Top ten’ fino all’ultimo giro: poi, una caduta lo relega al 26° posto; poco più indietro Andreas Vittone, al rientro nei massimo circuito.

Martina Berta (Santa Cruz; 1h 26’15”) continua nella serie di buone prestazioni, concludendo in ottava posizione, a 5’52” dalla dominatrice della tappa italiana, la francese Pauline Ferrand Prevot (1h 20’23”), che precede la connazionale Loana Lecomte (1h 21’50”) e la svizzera Jolanda Nef (1h 22’52”). Venerdì, nell’Xcc, sempre vinto dalla Ferrand Prevot (20’56”), buon sesto posto di Martina Berta (21’28”), a 25” dal podio.

Negli Under 23, dopo il ‘flop’ dei Mondiali di Les Gets (Francia), torna a dominare il cileno Martin Vidaurre Kossmann (1h 10’29”), seguito dallo spagnolo David Domingo Campos Motos (1h 11’14”) e dal brasiliano Gustavo Xavier De Oliveira Pereira (1h 11’19”); 5° il neo campione iridato, l’azzurro Simone Avondetto (1h 12’27”).

Sempre in altalena tra il 13° e 15° posto, Filippo Agostinacchio (Trinx Factory Team; 1h 15’01”), vittima di una caduta nell’ultimo giro, incidente che lo relega a, un comunque più che soddifacente, 26° posto. Al rientro, dopo la Swiss Cup della settimana scorsa, nel circuito di Coppa del Mondo, Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem) che in 1h 16’44” chiude al 37° posto.

Al femminile, primo e terzo gradino del podio alle francesi Line Burquier (1h 08’36”) e Noemie Garnier (1h 10’05”), egemonia transalpina interrotta dalla piazza d’onore della svizzera Ronja Blochlinger (1h 09’36). Quarta Giada Specia (1h 10’29”); 31° Giulia Challancin (Scott Racing Team; 1h 18’26”).