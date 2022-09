Ciclismo: La Rappresentativa valdostana alla quinta tappa di Coppa Italia a Rovetta

Il responsabile del settore Fuoristrada del Comitato, Roberto Aresca, coadiuvato da Davide Aresca, guiderà la spedizione rossonera composta da: Mattia Agostinacchio (xco Project; Allievi), Fabien Borre (Cicli Lucchini; Esordienti); Paolo Costa, Thierry Philippot; Esordienti – Allievi); Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; Esordienti).

Programma gare

MountainBike. Riflettori puntati sulla Coppa del Mondo Xco, ottava e ultima tappa, in Val di Sole (Trento), con la prima gara, oggi, dalle 17.30, con l’Xcc, che vede ai nastri di partenza Martina Berta (Santa Cruz). Domenica, dalle 8.30, l’Xco Under 23, con al via Giulia Challancin (Scott Racing Team), Filippo Agostinacchio (Trinx Racing Team) e Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem) e, nell’Elite, ancora Martina Berta.

A Castel del Rio (Bologna), sabato 3 e domenica 4, i Campionati italiani Enduro, aperti a tutte le categorie. Dei rider tesserati per i sodalizi valdostani, ci saranno Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta), Emilie Polo, Enea Allegri, Andrea Vallet Jérémy Carlin (Vc Courmayeur MB), Antonio Carlo e Edoardo Franco (Black Arrows).