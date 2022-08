Ciclismo: Al Gs Lupi Valle d’Aosta la tappa del GP Giovanissimi di Arnad

E' andata in archivio, ieri, ad Arnad, la quarta – e più partecipata della stagione – tappa del Grand Prix Giovanissimi, organizzata dal Vtt Arnad, con 240 concorrenti al via, e classifica per società che vede imporsi il Gs Lupi Valle d’Aosta, con 722 punti, a precedere l’Orange Bike Team, a quota 672, e il Vc Courmayeur MB, con 424.

G1 * Successo di Celine Pellissier (Orange Bike Team) a precedere la coppia del Vtt Arnad formata da Nadine Daguin e Maggie Colliard. Nei maschietti, tripletta del Gs Lupi, grazie a Federico Catona, Solei Bianquin e Federico Picchiottino.

G2 * Prima e terza piazza alle canavesane dell’Uà Cycling Team, Emma Beatrice Valeri e Claire Marie Rolland, con piazza d’onore a Marta Giannelli (Gs Lupi); sul podio del Gp Valle d’Aosta, Marta Rizzo (Cs Lys; 4° assoluta) e Chloé Scalise Meynet (Rdr Sport School; 5°). Al maschile, successo di Julien Marchi (Orange Bike Team), seguito da Lorenzo Andreo (Gs Lupi) e dal canavesano Corrado Paniz; 4° Kilian Vittone (Cicli Lucchini).

G3 * Gradino alto del podio a Amélie Berlier (Cicli Lucchini), davanti a Aicha Montrosset (Cicli Benato) e a Veronique Tremblan (Vc Courmayeur MB). nei maschi, podio tutto canavesano grazie Nicolò Ottria (Uà Cycling), Umberto Paglia (Rock Biek) e Edoardo Giacobbe (Uà Cycling); al 4° posto Gabriele Pession (Orange Bike Team).

G4 * Successo di Aurora Lecca (Gs Lupi), seguita da Giulia Renzulli (Cs Lys) e Maelys Cortese (Orange Bike Team). Al maschile, tripletta del Gs Lupi Valle d’Aosta con Natha Evolandro, Nicolò Salice e Ilan Bianquin.

G5 * Doppietta Orange Bike Team, con Anna Lini e Amélie Cerise, con terza piazza a Elena Albertazzi (Vtt Arnad). Nei maschi, vittoria di Federico Bruzzo (Gs Lupi), davanti a Xavier Perrin e al canavesano Davide Riva (Rock Bike); 4° Clovis Barailler (Vc Courmayeur MB).

G6 * A imporsi è Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB), davanti a Martina Bosonin (Vtt Arnad) e a Mélanie Bosonin (Tessiore), con quarta Arlyn Sposito (Gs Lupi Valle d’Aosta). In campo maschile, successo di Joel Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta), davanti a Raphael Temblan (Vc Courmayeur MB) e a Michel Careri (Orange Bike Team).