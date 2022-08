Ciclismo: Record stagionale d’iscritti al GP Giovanissimi di Arnad

Le società rappresentate sono quindici: due alessandrine (Ovada e Valenza), e due canavesane (Borgofranco e Front), e undici valdostane (Cicli Benato, Cicli Lucchini, gli organizzatori del Vtt Arnad, Gs Aosta, Cs Lys, Rdr Sport School, Vc Courmayeur MB, Gs Lupi Valle d’Aosta, Gs Godioz, Orange Bike Team, Mtb Cycling Club La Thuile).

MountainBike

Poco meno di 120 atleti sulla linea di partenza, nel tardo pomeriggio di ieri, a Les Gets (Francia) per i Campionati Mondiali Xco Juniores. Il titolo è andato al tedesco Paul Schehl (1h 02’48”), a precedere lo svizzero Jan Christen (1h 03’06”) e il francese Paul Magnier (1h 03’12”). Cinque gli azzurri il via e, il migliore, 25°, è Elian Paccagnella (1h 08’21”); conclude in 62° posizione Gabriel Borre (Cicli Lucchini; 1h 11’55”).