Ciclismo: Martina Berta e il sestetto azzurro d’argento nella Team relay di Les Gets

Splendida Italia a Les Gets (Francia), sede dei Campionati Mondiali di MountainBike dov’era in palio, ieri, il titolo della Team relay, con gli azzurri che conquistano la medaglia d’argento, a soli sei secondi dalla Svizzera, e terzi gli Stati Uniti d’America.

Italia che schiera in prima frazione il suo atleta migliore, Luca Braidot, che lascia il testimone allo Junior Marco Betteo in prima posizione, con un vantaggio di oltre 20” sugli inseguitori. A Betteo, sfortunato, cade la catena, e transita al cambio al quinto posto, attardato di 35” dalla vetta, occupata dalla Francia. È la volta di Martina Berta (Cse; ), autrice di un’ottima frazione e brava a risalire in seconda posizione, a 42” dalla francese Loana Lecomte; quarto segmento affidato alla Junior Valentina Corvi, alla quale era affidato il compito di resistere il più possibile al ritmo forsennato dell’astro nascente transalpino, la Under Lina Burquier: l’azzurra transita terza, con un ritardo di oltre 2’ dai francesi. Ultime due frazioni, e il Ct Mirko Celestino affidava ad altrettanti U23: Giada Specia, anche per lei un’ottima frazione, a inseguire la battistrada Svizzera, a 7”, mentre la ‘francesina’ Junior Tatiana Tournut, dopo una caduta, perdeva la sella, e scivolava in settima posizione, a oltre 120”. Ultima parte di gara, con la Svizzera che schiera il fenomeno Nino Schurter che, pur rallentato da una foratura, è primo sotto lo striscione d’arrivo, con il tempo complessivo di 1h 17’14”, davanti a Simone Avondetto (1h 17’20”, attardato di 6” e, terzi a 14”, gli stati Uniti d’America con Riley Amos (1h 17’28”). Soltanto quinta la favoritissima, ma anche sfortunata, Francia, a 1’35”.

Oggi, seconda giornata di gare, con le qualifiche del Downhill e, alle 17, il Cross country Olimpico Juniores, che vede al via anche Gabriel Borre (Cicli Lucchini).

Programma gare. MountainBike

Fine settimana in Valle d’Aosta completamente dedicata alle ruote grasse. Apre la due giorni, sabato, dalle 14.30, la quarta prova del Grand Prix Giovanissimi, ad Arnad, organizzato dal Vtt Arnad, alla quale sono iscritti circa 200 atleti di una dozzina di sodalizi valdostani.

Domenica mattina, dalle 9 e con partenze scaglionate, a Maison Gerbollier di La Salle, l’intensa giornata del Tour des Salasses. La prima gara a prendere il via, la 2° Marathon Mtb del Monte Bianco, 74 km, inserita nella Marathon Bike Cup Specialized, circuito giunto alla settima tappa e che vede al comando nella categoria Open Alessandro Saravalle. Nell’ultima prova disputata, il 3 luglio, al Sestriere, Saravalle aveva concluse in seconda posizione, alle spalle del colombiano Diego Arias Cuervo, anche lui della partita, così come l’ex campione europeo Alexey Medvedev. A seguire, la 3° edizione dell’Abbinata Xcp Classic Mtb, di 50 km e il Campionato regionale Esordienti e Allievi Xco, su un percorso di 14 km. A chiudere, la 1° gara E-Bike, di 50 km, percorsi che toccheranno i comuni di La Salle, Morgex e Pré-Saint-Didier.