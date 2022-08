Ciclismo: Wladimir Cuaz domina l’edizione 2022 della Gressan - Pila

L’atleta del Cicli Lucchini non ritocca il suo record (51’05” del 2018) e iscrive all’albo d’oro di nuovo il suo nome, dopo i successi del triennio 2017-2019. Al femminile vittoria di Lisa De Cesare, davanti a Sabrina De Marchi.

Poca ‘suspense’ nella gara odierna. La coppia del Cicli Lucchini, Wladimir Cuaz e Kristian Cabras prendono decisamente il comando all’altezza della morena di Gressan e dettano il ritmo per una manciata di chilometri; poco prima del villaggio di Perriail è Wladimir Cuaz a fare il vuoto e distanziare le ruote del compagno di sodalizio. A ‘bagnomaria’ tra i due e il gruppetto di inseguitori – una dozzina di unità – resta Giovanni Ottonello /(Overall Tre Colli), che deve difendere a denti stretti il terzo gradino del podio per tutti i 19 km e 1250 metri di dislivello che portano all’arrivo di Pila.

La sfida di Wladimir Cuaz è contro il cronometro, ma anche a causa di una partenza a gruppo quasi compatto, fallisce l’assalto al record, chiudendo la sua fatica con il crono complessivo di 52’18”( 1° M1); alle sue spalle completa la doppietta del Cicli Lucchini Kristian Cabras (55’22”; 1° Junior) e, terzo, Giovanni Ottonello (56’11”; 2° M2). Non riesce ad agganciare il podio per soli 5” Giacomo Cerutti (56’16”; 2° Junior), con quinto Thierry Montrosset (InBike Atelier Boldrini; 56’23”3° Junior). A completare la ‘Top ten’: Massimo Zunino (Mp Filtri; 1° M6), Luca Gallo (1° M2); Jacques Tercinod (Gs Aquile; 3° Junior), Michele Re3zzani (Rodman; 1° M4) e Amos Rosazza Burro (Sanetti Sport; 1° M5).

Gara tutta di testa al femminile, con Lisa De Cesare (Highroad Team; 1h 03’30”; 28° assoluta) che si presenta sulla linea d’arrivo in solitaria; alle sue spalle Sabrina De Marchi (Rodman; 1h 06’16”; 34°) e Giulia Soffiati (Swatt club; 1h 08’52”; 45°).

I vincitori di categoria. M1: Wladimir Cuaz (1° assoluto); M2, Luca Gallo (7°); M3, Marco Dovana (Comola Bikaffé; 11°); M4, Michele Rezzani (9°); M5, Amos Rosazza Burro (10°); M6, Massio Zunino (6°); M7, Diego Marana (Cicli Benato; 38°); M8, Roberto Fial (Vc Valsesia; 58°); Junior, Kristian Cabras (2°); Donne, Elisa De Cesare (28°).

Nella classifica per società – un’ottantina di concorrenti, in rappresentanza di venti team diversi -, a imporsi è il Cicli Lucchini, con 1078 punti, davanti a InBike Atelier Boldrini (1016) e Rodman Azimut squadra corse (860).