Murachelli e Fosson vice-presidenti del Comitato Asiva

Tra gli obiettivi da sviluppare ci sono i rapporti scuola-sport, l’aspetto medico degli atleti – ragazzi in età evolutiva -, e la grande attenzione, oltre che agli effettivi delle squadre agonistiche del Comitato, alla base e in particolare al proseguimento del felice e proficuo lavoro messo in atto con il Progetto Children e Under 23.

Elisa Murachelli, vice presidente Asiva

Seduta del Direttivo incentrata sulle nomine dei responsabili regionali dei vari settori, a capo delle Commissioni tecniche e funzionali. Nomine per acclamazione, i due vicepresidenti: Jacques Fosson (vice presidente vicario) e Micol Murachelli; il segretario, Alex Besenval.

Nei settori agonistici: responsabili Sci alpino; Jacques Fosson e Manuel Carrozza; Fondo: Arturo Laurent, Micol Murachelli, Alex Besenval; Biathlon: Michel Brunod; Snowboard: Roberto Greco; Free style e Skicross: Alessandro Bianchetti; Scialpinismo: le deleghe, al momento, restano in capo al presidente, Marco Mosso; Omologazione piste: Ettore Mosca Barberis; Giudici di gara: Carlo Gagliardi; rapporti con Avms: Vittorio Alliod; Scuola: Jacques Fosson; Medica: Massimo Viganò; Master Sci alpino: Matteo Cortinovis.

Jacques Fosson, vice presidente vicario Asiva

CdM Skiroll Sprint skating riservata alla categoria Juniores, 1,3 km, ieri a Otepäå (Estonia), vinta dalla lettone Samanta Krampe con terza la modenese Anna Maria Ghiddi. Non ha superato lo scoglio semifinale Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes), che conclude al sesto posto.