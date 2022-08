Ciclismo: Berta, Tormena e Riva attese protagoniste del fine settimana

Oggi dalle 12, a Monaco (Germania), Martina Berta (Cse), in grande condizione, andrà a caccia di un risultato di prestigio nel Cross country dei Campionati Europei. Domenica, dalle 15.30, a Sakarya (Turchia), la sesta tappa della Coppa del Mondo Xc Eliminator, con al via la plurititolata – e capoclassifica della generale – Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta). Sempre domenica, in tarda serata, Sophie Riva (Ancilotti Factory Team), sarà impegnata nella sesta tappa dell’Enduro World Series, a Sugarloaf Mountain (Maine; Usa).

Strada

Seconda prova del Campionato regionale Fci della montagna, domenica mattina, dalle 10, con il via della Gressan – Pila, gara di 17 km e 1250 metri di dislivello, organizzata dal Gs Aquile e aperta a tutte le categorie amatoriali dei tesserati alla Federazione, di enti di promozione sportiva e ai non tesserati in possesso del certificato medico agonistico e con la sottoscrizione della tessera giornaliera. È obbligatoria la pre-iscrizione.

Programma gare

Strada. Reduce dalla trasferta belga – corsa Juniores a tappe di tre giorni, la settimana scorsa -, e dallo stage di Montichiari con la Nazionale Pista di categoria, ieri Etienne Grimod (Pool Cantù Gb Junior Team), era in gara a Pistoia (Toscana), nella 60° Coppa Pietro Linari. Corsa toscana che ha vissuto sulla doppietta del Team F.lli Giorgi: Stefano Leali, al traguardo dopo 125,700 km alla media di 43,625 km/h, in 2h 52’53”, a precedere di 6” il compagno di sodalizio Leonardo Vesco. Buona prestazione di Etienne Grimod, sempre nel gruppo degli inseguitori, ma costretto poi a fermarsi al chilometro 110 per problemi fisici. Domani, Grimod sarà al via del memorial Paolo Salvatico, a Piasco (Cuneo) e, domenica, nell’impegnativa Collegno – Sestriere, 106 km e 2600 metri di dislivello.

Strada. Domenica, prova riservata ai Giovanissimi, il trofeo Bogogno (Novara), su un circuito cittadino di 1100 metri, dove saranno impegnati una decina di tesserati del Cs Lys.

MountainBike. Domenica 21, a Gravellona Toce (Verbania), il 1° memorial Italo de Marchi – 1° trofeo citta di Gravellona, dove sono iscritti Amélie Cerise (Orange Bike Team) e Nathan Evolandro (Gs Lupi Vd’A).