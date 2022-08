Trail: K2000 Morgex: trionfo di Alex Déjanaz e Lisa Borzani ­

Un centinaio di concorrenti hanno partecipato oggi - domenica 14 agosto - al Vertikal 2000 di Morgex, penultimo evento del circuito Défi Vertical. Due gare avvincenti sul ripido e impegnativo sentiero (8 chilometri) che porta al Bivacco Pascal; prove decise solo nel finale e vinte da Alex Déjanaz e Lisa Borzani.

Nella gara maschile Alex Déjanaz è partito senza forzare, lasciando andare in avanscoperta Denis Trento e Gabriele Gazzetto. Intorno ai mille metri di dislivello, nella zona della Villottaz, Déjanaz ha recuperato il duo di testa, prima di fare l’allungo decisivo verso il traguardo. Ha vinto in 1 ora 27’45”, davanti a Denis Trento - primo nel K1000 di venerdì - giunto in vetta in 1 ora 29’32”; terza posizione per Gabriele Gazzetto in 1 ora 31’56”. A chiudere la top 5 Nadir Giovanetto (1 ora 33’48”) e Nadir Vuillermoz (1 ora 38’51”).



Sfida intensa anche nella prova femminile. Lisa Borzani è partita subito forte, ma Gloriana Pellissier - già in gara due giorni fa - non ha ceduto ed è tornata sotto poco dopo metà gara sfruttando la zona dei pratoni. Sul finale l’accelerazione vincente di Borzani, arrivata in 1 ora 48’47”. Seconda posizione per Pellissier in 1 ora 49’10”, con terzo gradino del podio per Valentina Pippo (2 ore 01’42”). Quarta e quinta posizione per Emanuela Manzoli (2 ore 03’38”) e Giuseppina Marconato (2 ore 04’26”).



La combinata (somma dei tempi tra il K1000 di venerdì e il K2000 di oggi) è stata vinta da Denis Trento (2 ore 11’36”) e Gloriana Pellissier (2 ore 39’46”). I trofei Rudy Rivelli ed Erika Giorgetti sono andati ai primi assoluti: Alex Déjanaz e Lisa Borzani. Caratteristico il pacco gara che hanno ricevuto tutte le donne: all’interno una pochette e un braccialetto realizzati dalla popolazione Maasai (Tanzania), grazie al contributo della Pro Loco di Morgex che ha organizzato i due Vertical.



Alex Déjanaz: «Non avevo mai fatto questo vertical: è tosto e ripido… non pensavo così ripido. Sono contento, è andata bene anche perché non sono così in forma. Sono partito più lento rispetto a Trento e Gazzetto, per poi riprenderli verso metà gara».





Lisa Borzani: «Cercavo un bel risultato per il morale, ne avevo bisogno dopo qualche gara non così positiva. Una vittoria che fa bene per la testa, in vista soprattutto dei prossimi appuntamenti. Ho cercato di tirare e dare il massimo».



Domenica prossima la conclusione del Défi Vertical. Si gareggia a Issime nella Scalata al Bivacco Cravetto. Tutte le adesioni verranno prese direttamente alla partenza, domenica 21 agosto, a partire dalle 7 di mattina. La gara scatterà alle 8.30, mentre il mini trail non competitivo si svolgerà alle 10.