Trail: Il K1000 di Morgex a Denis Trento e Gloriana Pellissier

Denis Trento e Gloriana Pellissier si sono aggiudicati il K1000 di Morgex, gara vertical che si è svolta ieri sera e che ha permesso a una novantina di concorrenti di sfidarsi su un sentiero inedito. Le precedenti edizioni del vertical infatti, si erano sempre disputate sui pendii che portano al Bivacco Pascal; gli organizzatori, questa volta, hanno preferito proporre la salita verso Arpy, con arrivo all’ostello.

La gara assoluta è stata vinta da Denis Trento in 42’04”, davanti a Massimo Gaggino (43’16”) e a Gabriel Graziola (45’23”). Quarta e quinta posizione per Leonardo Mona e Matteo Chenal. Gloriana Pellissier - quattordicesima assoluta - si è aggiudicata il K1000 femminile in 50’36”, precedendo di poco meno di un minuto la figlia Noemi Junod (51’32”), seconda. Terzo gradino del podio per Giulia Collavo (52’15”), quarta Rodica Sorici e quinta la norvegese Elisabeth Borgersen.

Denis Trento: «Ho trovato un tracciato molto corribile, non è tanto nelle mie corde. Però sono contento di aver corso qui ad Arpy, un luogo a me caro che frequento spesso con la famiglia. Mi ha fatto piacere arrivare qui e vincere davanti ai miei figli, quando facevo l’atleta per davvero non erano ancora nati».

Gloriana Pellissier: «Per me è una prima assoluta su questo tracciato, non lo conoscevo. È stato difficile scoprire il percorso solo con l’aiuto della frontale. Una bella gara, che ho corso in solitaria. Non vedo l’ora che mia figlia mi stia davanti, sono contenta per lei, stiamo lavorando bene insieme, facciamo buoni allenamenti».

Domani - domenica 14 agosto - a Morgex il K2000 sul tradizionale percorso che porta al Bivacco Pascal. La gara partirà alle 8.30 e varrà per il circuito Défi Vertical. È ancora possibile iscriversi sul posto, fino a 15 minuti prima della partenza.