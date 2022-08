Golf: Arriva a Courmayeur il Golf For Parkinson

UN PERCORSO DI GOLF CHE TOCCA 5 CIRCOLI ESCLUSIVI ITALIANI PER SENSIBILIZZARE e RACCOGLIERE FONDI PER LA RICERCA SULLA MALATTIA DI PARKINSON

“Il Parkinson è una malattia del movimento che si controlla con il movimento”

Procede senza sosta il percorso di Golf for Parkinson, un “viaggio sportivo” per accendere i riflettori sulla Malattia di Parkinson, una patologia neurodegenerativa che afferisce la sfera del movimento e si controlla anche con il movimento che a ridosso di Ferragosto arriverà in Valle D’Aosta presso l’esclusivo Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses - che gode di una vista mozzafiato sui massicci del Monte Bianco e delle Grandes Jorasses - in occasione del 61°CAMOSCIO D’ORO – TROFEO MARONE CINZANO.

Con il patrocinio della Federazione Italiana Golf sono partite il 9 luglio dal Marco Simone Golf & Country Club le 5 le gare ospitate da 5 Golf Club esclusivi distribuiti tra Nord – Centro e Sud Italia.

A settembre, il 10, protagonista sarà Catania, con il suo Sicilia’s Picciolo Etna Golf, una perla ai piedi del suggestivo vulcano.

A novembre si ritorna a Nord, precisamente il 5 e 6 novembre sarà la volta del ricercato Castello Tolcinasco Golf Club, in provincia di Milano che ha avuto l’onore di ospitare ben 5 Open d’Italia dal 2004 al 2008.

E come ultima tappa? Si “vola” verso la Puglia!

25-26-27 novembre San Domenico Golf (Savelletri di Fasano in provincia di Brindisi) ospiterà, l’ultimo appuntamento di Golf for Parkinson nell’ambito della finale del circuito organizzato dalla Enognamcup per sostenere la ricerca sul Parkinson.<s></s>

La malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa frequente, con oltre 10 milioni di pazienti stimati nel mondo ed un progressivo aumento dei nuovi casi nel corso degli ultimi decenni. Rappresenta infatti la più diffusa malattia neurodegenerativa dopo l’Alzheimer. Contrariamente a quanto si pensa, non è soltanto una malattia della età avanzata e sempre più spesso la diagnosi viene effettuata intorno ai 50 anni (o anche prima), colpendo persone ancora in età lavorativa e in una fase molto attiva della vita. La malattia di Parkinson colpisce non soltanto il paziente, ma l’intero nucleo familiare con pesanti ricadute sociali, assistenziali e sui rapporti personali.

Un maggiore supporto ai pazienti e ai loro familiari aiuta ad affrontare con maggiore serenità questa malattia, che non si limita ai ben conosciuti sintomi motori, quali rallentamento, tremore e rigidità, ma riguarda molteplici aspetti della persona e della sua vita.

La Fondazione LIMPE nasce nel 2014 con finalità di solidarietà sociale.

Il principale obiettivo della Fondazione è appunto il sostegno alla ricerca medico-scientifica, la formazione e la divulgazione di informazioni sulla malattia di Parkinson, i parkinsonismi, le distonie, le coree (inclusa la corea di Huntington), i tremori, le atassie, i restanti disturbi del movimento e le demenze. La Fondazione opera a livello nazionale e internazionale.

LE ALTRE TAPPE

9 luglio 2022

Marco Simone Golf & Country Club (GUIDONIA)

10 settembre 2022

Sicilia’s Picciolo Etna Golf (CATANIA)

5-6 novembre 2022

Castello Tolcinasco Golf Club (TOLCINASCO)

25-26-27 novembre 2022

San Domenico Golf (SAVELLETRI DI FASANO)