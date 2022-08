Ciclismo: Martina Berta convocata per gli Europei di Monaco di Baviera

Sul tracciato tedesco, in palio la maglia bianco-blu-azzurra maschile, venerdì 19 agosto e, sabato 20, quella femminile, con inizio della gara alle 12. Sei i convocati azzurri da parte del Ct Mirko Celestino e, tra questi, anche Martina Berta che, nell’occasione, difenderà i colori del Cse.

Costretta a fermarsi, ad aprile, per un brutto incidente, ad aprile, sul tracciato di Capoliveri, all’isola d’Elba, Martina Berta è rientrata alle gare a giugno, aggiudicandosi la maglia tricolore Xcc nella kermesse di Courmayeur. Poi, la vittoria negli Internazionali d’Italia, a La Thuile, e il titolo italiano Xco, in Val Casies. Oltre a questi risultati in territorio italiano, le ottime prestazioni in Coppa del Mondo, con due ‘Top ten’ a luglio: a Lenzerheide (Svizzera) e a Vallnord (Andorra) ma, soprattutto, il quarto posto conquistato domenica scorsa, a Mont-Saint-Anne, in Canada, oltre al 10° posto – in 23’55” -ottenuto nell’Xcc, due giorni prima, nella gara vinta dalla svizzera Jolanda Neff (22’51”).

Programma gare

Strada protagonista del programma di Ferragosto. Domenica 14, spazio ai Giovanissimi dell’Orange Bike Team – Filippo Grosso, Xavier Perrin, Claudio Fianco, Aimé Cuaz, Enea Bortolotti Barrel -, al via del 13° trofeo Salmoirahi, a Castelletto sopra Ticino (Novara). Lunedì 15, a Pieve Vergonte (Verbania), una giornata dedicata a Esordienti e Allievi. alle 9,30, il 13° memorial Maurizio Bartolini – Giornata Azzurra, 76,600 km Allievi maschili, con al via Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta). Dalle 13, il 6° trofeo Donini Logistica, corsa promiscua Esordienti/Allievi Donne, su un circuito per complessivi 35,900 km, che vede iscritta Elisa Giangrasso (Orange Bike Team). Dalle 15, il 16° trofeo comune di Pieve Vergonte – 41° trofeo Fomarco – Giornata Azzurra, riservato alla categoria Esordienti primo e secondo anno; circuito di 4,8 km, con partenza alle 15, e in competizione anche Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike).