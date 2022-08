Ciclismo: Al Gs Lupi la tappa del Gran Premio Giovanissimi di Arpy-Morgex

Organizzato dal Vc Courmayeur MB, la prova dell’Alta Valle ha visto al via 180 concorrenti, in rappresentanza di dodici sodalizi: 11 valdostani, con la ‘prima’ per la Mtb Cycling La Thuile e Gs Aosta e, ospiti, i varesini della Valceresio Bike. Nella classifica per società, successo di tappa del Gs Lupi Valle d’Aosta, con 724 punti, davanti all’Orange Bike Team (591) e al Vc Courmayeur MB (540).

Nei G1 femminile, primo e terzo gradino del podio all’Orange Bike Team, grazie a Celine Pellissier e Julie Pivot, egemonia interrotta dalla piazza d’onore di Isabelle Marti (Cicli Lucchini). In campo maschile, primo e terzo posto dal Gs Lupi, con Federico Catona e Solei Bianquin, e seconda posizione che va a Niccolò Fianco (Orange Bike Team).

Nei G2 femminile, successo di Marta Rizzo (Cs Lys), a precedere Marta Giannelli (Gs Lupi) e Alys Torgneur (Vc Courmayeur MB). Nei maschietti, a imporsi è Lorenzo Andreo (Gs Lupi), davanti a Kilian Vittone (Cicli Lucchini) e Filippo Baldon (Gs Godioz).

Nei G3 femminile, vittoria di Véronique Tremblan (Vc Courmayeur MB), seguita da Amélie Berlier (Cicli Lucchini) e Aicha Montrosset (Cicli Benato). Al maschile, successo del varesino Davide Racca (Valceresio Bike), che precede Filippo Grosso (Orange Bike Team) e Samuel Liro (Vtt Arnard), con quarto Joachim Chiudinelli (Cicli Benato).

Nei G4 femminile, va a segno Aurora Lecca (Gs Lupi), davanti a Giulia Renzulli (Cs Lys) e Maelys Cortese (Orange Bike Team). In campo maschile, successo di Nathan Evolandro (Gs Lupi), seguito da Giovanni Marti (Cicli Lucchini) e Ilan Bianquin (Gs Lupi).

Nei G5 femminile, doppietta dell’Orange Bike Team grazie a Anna Lini e Amélie Cerise, con terza piazza di Justine Imperial (Vc Courmayeur MB). Nei maschi, s’impone Federico Bruzzo (Gs Lupi), che precede la coppia ‘Orange’ Claudio Fianco e Xavier Perrin.

Nei G6 femminile, vittoria dell’atleta di casa Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB), seguita da Martina Bosonin (Vtt Arnad) e Matilde Anselmi (Orange Bike Team). Al maschile, ancora Vc Courmayeur Mb davanti a tutti, con Raphael Trembla, che ha la meglio su Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team) e Joel Philippot (Gs Lupi).