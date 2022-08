Trail: Ferrarotti-Nicola insieme sul traguardo della White Peaks Skyrace,

Il White Peaks di Valtournenche ha chiuso l’edizione 2022 del Tour Trail Valle d’Aosta, circuito iniziato a marzo con il Castle’s Trail e proseguito con il Traverse di Arnad e il Torgnon Pink Trail. Oggi - sabato 6 agosto - poco meno di 200 concorrenti si sono sfidati nella skyrace di 32 chilometri e nel trail di 18 chilometri, gare organizzate da Mountain Connection sui sentieri della Valtournenche.



Nella gara regina sono arrivati insieme Alessandro Mario Ferrarotti e Francesco Nicola, il primo accreditato di un tempo di 3 ore 47'41", il secondo di 3 ore 47'42", dopo aver corso praticamente quasi sempre insieme. Terza posizione per Maurizio Basso in 3 ore 48’10”. Marina Cugnetto si è aggiudicata la gara femminile in 4 ore 22’54”, tredicesima prestazione assoluta. Seconda e terza posizione per Margherita De Giuli (4 ore 36’44”) ed Elena Platini (4 ore 44’54”).



Nella 18 chilometri vittoria di Stefano Vola al traguardo in 1 ora 55’02”, davanti a Erik Brunod (1 ora 57’30”) e a Luca Buzio (1 ora 58’40”). Nella prova femminile successo di Elisabetta Negra in 2 ore 19’52”, a precedere Martina Baronio (2 ore 20’29”) e Stefania Canale (2 ore 28’56”).



PROSEGUE IL DÉFI VERTICAL

Va avanti il circuito Défi Vertical dedicato alle gare di sola salita. Venerdì 12 agosto è in programma il K1000 serale di Morgex, domenica 14 invece il K2000 fino al Bivacco Pascal, sempre sui sentieri di Morgex.

Le iscrizioni possono essere effettuate sul sito di Wedosport oppure negli uffici della Pro Loco di Morgex. Partecipare al K1000 costa 20 euro, 30 per il K2000; a disposizione anche il pacchetto “combinata” a 40 euro. Partenza alle 21 per la prova serale, alle 8.30 per il K2000.

Domenica 21 agosto la Scalata al Bivacco Cravetto, prova di chiusura del Défi Vertical. Le iscrizioni apriranno nei prossimi giorni.