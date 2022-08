Sport invernali: Stefano Maldifassi si candida alla presidenza della FISI

«Una Federazione nuova, dinamica, autorevole e propositiva: è la FISI che ho in mente»: con queste parole Stefano Maldifassi comunica la propria candidatura come Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali per il prossimo quadriennio 2022/2026.

"Conosco il percorso sportivo in ogni suo aspetto: come atleta, come allenatore, come tecnico e come addetto ai lavori. Collaborando con realtà come la stessa FISI, il CONI, il Politecnico di Milano e il Milan Lab, ho approfondito tutti gli elementi che contraddistinguono la Federazione, di cui riconosco il ruolo fondamentale di protagonista di una formazione sociale continua". Ribadisce Maldifassi che aggiunge. "Ho in mente una Federazione che venga gestita con passione, responsabilità e valori condivisi, una Federazione nuova per gli atleti, i tecnici, gli uomini e le donne che gravitano nell’orbita degli sport invernali, con particolare attenzione nei confronti dei Giovani. Aperta al cambiamento e ai nuovi linguaggi, che crei opportunità di dialogo e tuteli i soggetti che ogni giorno vivono gli sport invernali. Che garantisca la trasparenza della governance nel rispetto delle norme».

Un nuovo modello di Federazione, protagonista nel creare valore per il Paese. Con un programma che punta sull’innovazione mantenendo sempre costante l’identità della FISI, Stefano Maldifassi è pronto a lanciarsi in pista il prossimo 15 ottobre, data in cui si terranno le elezioni per il Presidente della FISI, in un percorso proiettato verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Stefano Maldifassi, classe 1970, è ingegnere, atleta e allenatore.

Manager orientato ai risultati, dotato di spirito imprenditoriale e con alle spalle una lunga storia di successi professionali e sportivi, con successo identifica, crea e sviluppa progetti all’avanguardia e tecnicamente avanzati.

Nel corso della carriera ha studiato e attuato importanti progetti di partnership fra CONI e Ferrari (progetto di ricerca e sviluppo della Preparazione Olimpica) e fra CONI, FISI e Politecnico di Milano (creazione dello Sports Technology Lab del Dipartimento di Meccanica). Si è occupato della costituzione del Centro Ricerche della Federazione Italiana Sport Invernali con staff dedicato al supporto di dieci discipline olimpiche invernali e ha collaborato all’istituzione del nuovo MilanLab di A.C. Milan, di cui è stato responsabile scientifico.

Ha co-fondato HPM S.r.l., progetto pilota per la realizzazione di un concept che racchiude l’essenza della valutazione e dell’allenamento dell’atleta.

È attualmente collaboratore tecnico, responsabile scientifico e consulente tecnico di alcune tra le più importanti realtà sportive italiane.