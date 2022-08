Nuoto: Ottima Nicole Louvin (Aosta Nuoto) ai campionati italiani di categoria

Nicole non si è fatta trovare impreparata e nei cinquanta rana, gara che ha consacrato Benedetta Pilato al Mondo, è riuscita ad ottenere una sesta posizione assoluta, realizzando il personal best a 33"01 e sfiorando il podio di soli 30 centesimi di secondo.

Sempre Nicole ha gareggiato anche nei 100 rana, migliorando sé stessa e concludendo tredicesima assoluta. Stagione conclusa da incorniciare per gli atleti dell'Aosta Nuoto e per il Tecnico Edoardo Giovannetti.

