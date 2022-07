Ciclismo: Ancora una buona prestazione di Kristian Blanc a Osasco

Nei primi dei 77 chilometri del percorso va via una fuga di sette concorrenti e, tra questi, anche Kristian Blanc (Young Bikers Team Balmamion). Ai ‘dieci’ dal traguardo, la strada sale con pendenze a doppia cifra; i gruppo dei fuggitivi si sfilaccia, così come il grosso del plotone che insegue. A imporsi, dopo 2h 00’30” di gara, alla media di 38,340 km/h, è Enea Sambinello (Fiumicinese Adriatica), che precede di un minuto un terzetto, regolato in volata da Matteo Gabelloni (Montecorpo) davanti a Lorenzo Basso (Bordighera). Sesto, attardato di 2’12” dal vincitore, Kristian Blanc.

Kristian Blanc e Chantal Cuaz (Cicli Fiorin) sono stati convocati dal tecnico della regione Piemonte, Francesco Giuliani, nella rappresentativa piemontese che, dal 2 al 5 agosto, sarà protagonista ai Campionati italiani giovanili su Pista, a Dalmine (Bergamo).