Ciclismo: Ancora un ‘All in’ di Gaia Tormena nella tappa di Aalen

Circuito cittadino e grande folla assiepata sulle transenne che delimitano il tracciato, con Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) che festeggia al meglio il suo ventesimo compleanno. È un monologo della valdostana (1’54”23) che, in finale, precede di 4”60 la tedesca Lia Schrievers, di 9”35 la francese Coline Clauzure e, di 26”91, l’altra tedesca Marion Fromberger.

Quindici le atlete al via e, in qualifica, è Gaia Tormena (1’ 02”46) a far segnare il miglior crono di giornata, con tutte le avversarie a oltre 2” di ritardo, miglior prestazione che vale anche 30 punti per la classifica generale di Coppa del Mondo. Nella prima batteria dei quarti, Gaia Tormena (2’01”16) precedeva l’olandese Didi de Vries (a 1”89) e la francese Flavie Guille (a 2”08). In semifinale, primeggia ancora la portacolori del Gs Lupi Valle d’Aosta (1’57”00), davanti a Lia Schrievers (a 72/100), e alla coppia olandese Annemoon van Dienst (a 1”17) e alla stessa Didi de Vries (a 10”86).

Gaia Tormena, in classifica generale, sale a quota 315 punti, dilatando maggiormente il divario sulle più dirette inseguitrici: Mario Fromberger (167), la brasiliana Marcela Lima Matos (161) e Didi de Vries (139).

La prossima tappa, la quinta, è in programma il 14 agosto, a Oudenaarde (Belgio).