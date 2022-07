Berta oro, Agostinacchio bronzo ai tricolore Xco della Val Casies

E' dominio assoluto, oggi pomeriggio, di Martina Berta ai Campionati italiani Xco della Val Casies, oro in completa solitudine nelle Elite Donne. Negli Under 23 maschile, gran bel terzo gradino del podio di Filippo Agostinacchio e, ieri, nella prova d’esordio dei tricolore, l’argento di Camilla Martinet nella E-Mtb format Xco.

Martina Berta, a difendere i colori del Centro sportivo Esercito, fa il vuoto al primo giro, e centra il suo secondo titolo italiano (il primo, sempre nelle Elite pur essendo ancora Under 23, nel 2019), tagliando il traguardo in 1h 14’38”, a precedere, sempre per il Cse, di 5’32”, Chiara Teocchi (1h 20’10”) e, di 6’53”, Giorgia Marchet (Trinx Factory Team; 1h 21’30”). In campo maschile, dopo tre anni torna a indossare il tricolore Gerhard Kerschbaumer (Specialized Racing; 1h 25’25”), a precedere Juri Zanotti (Bmc; 1h 25’33”) e Luca Braidot (Santa Cruz; 1h 26’16”. Nono Alessandro Saravalle (Silmax; 1h 32’02”); 17° Giuseppe Lamastra (Silmax).

Negli Under 23 maschile, dal secondo giro creano divario Simone Avondetto (Wilier-Pirelli) e il carabiniere Filippo Fontana, con a inseguire un’altra coppia, Filippo Agostinacchio (Trinx Factory Team) e Emanuele Huez (Cs Carabinieri). Simone Avondetto lascia il compagno di fuga alla terza tornata, e conclude in solitaria con il crono di 1h 14’15”, davanti a Filippo Fontana (1h 16’15”; a 1’49”), con ottimo terzo e medaglia di bronzo Filippo Agostinacchio (1h 18’53”). Al femminile, quarto posto di Giulia Challancin (Scott Libarna Racing; 1h 26’30”), e podio occupato da Giada Specia (Wilier Pirelli; 1h 16’39”), davanti a Sara Cortinovis (Santa Cruz; 1h 19’52”) e Noemi Plankensteiner (1h 20’37”). In 11° posizione Martina Stirano (Rdr Italia Leynicese); non ha concluso la sua fatica Camilla Martinet (Cicli Lucchini).

In mattinata, spazio alla gara Juniores maschile, dove si registra la buona prestazione del terzetto griffato Cicli Lucchini (tre nei migliori quindici), con il quinto posto, a 60” dal podio, di Gabriel Borre (1h 09’12”). A indossare la maglia tricolore è il piemontese Marco Betteo (Scott Libarna Racing; 1h 07’33”) che precede, di 6 e 38”, Fabio Bassignana (Trinx Factory Team; 1h 07’39”) e Tommaso Ferri (Vallerbike; 1h 08’11”), con Nicolas Milesi (Trevigliese; 1h 08’32”). Al 12° posto Stefano Gerbaz (1h 13’26”); 15° Alessio Cino (1h 14’33”).