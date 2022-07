Mountain bike: Si rinnova l'appuntamento con la tappa più spettacolare del Circuito Maxiavalanche

Breuil-Cervinia torna a ospitare la Maxiavalanche, celebre competizione di discesa in mountain bike con partenza “Mass Start”, con la tappa più spettacolare del suo circuito: per la sedicesima edizione, che si svolgerà il 30 e 31 luglio 2022, è stato scelto un tracciato di gara inedito, che condurrà i biker dai 3’200 metri delle alture sopra Laghi Cime Bianche Laghi al meraviglioso ambiente del Lago Blu, nelle cui acque si riflette l’inconfondibile piramide del Cervino.

In questi anni sono numerosi gli atleti di caratura mondiale che si sono sfidati sull’impegnativo tracciato di Cervinia: da Frank Parolin a Remy Absalon, da Anne Caroline Chausson a Loic Bruni, attuale detentore del titolo di Campione del Mondo Downhill, che qui ha corso da giovanissimo.

Una stazione votata allo sport

Situata nel cuore della Valle d’Aosta a 2’005 m di altitudine, Cervinia è nota in tutto il mondo per l’elevato standard ricettivo e per l’ampia proposta di attività sportive. Il comprensorio sciistico internazionale valica i confini, spingendosi fino alla località svizzera di Zermatt. Nella stagione calda il Ghiacciaio di Plateau Rosa diventa lo scenario in cui praticare lo sci estivo, rappresentando il campo di allenamento privilegiato dei più grandi campioni e di numerose squadre nazionali. Con Maxiavalanche Cervinia è ancora una volta protagonista assoluta, ospitando una delle competizioni continentali di maggior richiamo dedicate alla mountain bike.

Un Bike Park d’eccezione

Immerso in uno splendido ambiente di alta montagna, il comprensorio è dotato di una fitta rete di percorsi per mountainbike realizzati da Cervino SpA, la società che gestisce gli impianti di risalita di Cervinia, Valtournenche, Torgnon e Chamois. Il Bike Park, considerato uno dei più spettacolari delle Alpi e servito da tre moderni impianti di risalita, è in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati delle discipline “gravity” e, allo stesso tempo, permette ai neofiti e alle famiglie che scelgono una vacanza in montagna di avvicinarsi a questo sport, grazie anche alle numerose guide mountain bike certificate presenti nella destinazione.

Un format per tutti, dai professionisti agli amatori

La formula Maxiavalanche Europe Cup, mette in competizione i migliori Riders del momento e, allo stesso tempo, permette agli appassionati della disciplina di sfidarsi lungo un’interminabile discesa di oltre 10 km.

Le qualifiche si svolgeranno nella giornata di sabato su un percorso molto vario, con passaggi su morena e tratti “Rock & Wood” di assoluta suggestione. La competizione avverrà con formula “Mass Start”, che prevede la partenza in linea dei 100 corridori qualificatisi per la finale in ogni categoria.



E-Maxiavalanche by Loisibike: la competizione si apre anche agli appassionati della e-Bike

Per avvicinarsi alle nuove tendenze, la Maxiavalanche si è evoluta, permettendo anche agli amanti della mountain bike a pedalata assistita di competere, in un’apposita categoria, sullo stesso tracciato ufficiale di gara sul quale si sfideranno gli atleti in sella alle mountain bike tradizionali.

Nuovi campioni crescono, con la Mega Kid by Loisibike

La Maxiavalanche rappresenta anche un modo per avvicinare bambini e ragazzi da 7 a 14 anni alla pratica di questa disciplina. All’interno del programma di eventi è prevista una gara in due manche a loro dedicata, su un percorso di lunghezza ridotta ma di assoluto fascino lungo l’Alpage Trail.

Per informazioni e iscrizioni (fino alle ore 18 del 28 luglio 2022