Csen si riconferma il primo Ente di Promozione Sportiva in Italia

E’ il lavoro che fa la differenza. Nonostante il Covid, a commento delle informazioniscaturenti dal registro Coni si evince che il Csen risulta essere di gran lunga il primo ente dipromozione sportiva in Italia. E poi via via tutti gli altri.

“Sebbene il periodo pandemicoabbia messo a dura prova la tenuta di molte associazioni sportive anche nel nostro paese – commentano dal comitato regionale Valle d’aosta - registriamo un risultato che non solo ciriempie d’orgoglio ma che ci spinge a dare il massimo in vista di un futuro che, lo sappiamo,per il mondo sportivo si annuncia tutto in salita”.

“Come è nostra consuetudine vogliamo ringraziare tutte le persone che collaborano con noinei diversi comitati in Italia per fornire tutte le indicazioni del caso, consapevoli chesoltanto così potremo garantire quelle risposte che si rendono necessarie in una fase cosìdifficile e complessa. Grazie a tutti coloro che si sono fidati del nostro modus operandi. Ecercheremo sempre di dare il massimo come abbiamo fatto finora, consapevoli che in questoperiodo c’è bisogno di veicolare informazioni corrette che forniscano risposte efficaci a tuttigli operatori del mondo sportivo”.