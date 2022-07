Tavagnasco – Santa Maria Maddalena ai Piani compie 71 anni il 24 luglio

Una gara nata nel 1952 per sfida tra i ragazzi del paese di Tavagnasco, provincia di Torino al confine con la Valle d’Aosta, gara diventata un simbolo della corsa in montagna italiana. Con 71 edizioni continuative Tavagnasco è la gara di corsa in montagna più longeva d’Europa e per 2 volte, nel 2006 e nel 2018, è stata prova del Campionati Italiano di corsa in montagna.

La “Corsa ai Piani” di Tavagnasco, è praticamente un Km Verticale, quando questo termine ancora non era ancora stato inventato per definire le Marce Alpine nella versione di sola salita con una pendenza media del 20%. La gara partirà alle ore 9 dal Ponte sulla Dora di Tavagnasco (quota 286 metri) per arrivare alla Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Piani (quota 1337 metri), con 4,475 i chilometri di sviluppo e 1051 metri di dislivello, sul percorso della massima pendenza consentita dai sentieri della zona. Il percorso è stato pulito per le prove di questi giorni, mentre la segnalazione è permanente tutto l’anno con frecce e cartelli che indicano il percorso.

Il tempo da battere rimane lo storico record di 37 minuti e 36 secondi di Piergiorgio Chiampo del 1982.

La novità di quest’edizione sarà la combinata tra la Tavagnasco – Santa Maria Maddalena ai Piani e l’Ivrea – Mombarone, che quest’anno celebrerà il centenario dalla prima edizione del 1922. La gara con più edizioni continuative in Europa e la gara che compie 100 anni dalla prima edizione. Sarà stilata una classifica con la somma dei tempi delle 2 gare, due gare per scalatori veri.

PROGRAMMA E ORARI:

Domenica 24 Luglio 202022

ore 7,00 – Apertura Ufficio Gara e ritrovo atleti presso il Ristorante Bar Alpi di Tavagnasco (TO) iscrizioni, pagamento iscrizioni atleti pre-iscritti e ritiro pettorali

ore 9,00 – Partenza dal Ponte sulla Dora Baltea di Tavagnasco

ore 14,30 Inizio premiazione nella zona d’arrivo. Sarà possibile pranzare nella zona d’arrivo previa prenotazione al 3775330790

ISCRIZIONI

La quota da versare al momento del ritiro del pettorale è fissate in 10 euro. Le preiscrizioni dovranno essere inoltrate entro le ore 24 di giovedì 21 luglio direttamente nella sezione online dedicata della propria società. Possibilità d’iscrizione domenica 24 luglio presso Ristorante Bar Alpi dalle ore 7 alle ore 8,30.

PREMIAZIONISaranno premiati i primi 5 assoluti maschili e femminile, inoltre i primi 3 delle categorie Fidal.La gara è organizzata in collaborazione con gli Amici del Mombarone.