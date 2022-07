Ciclismo: Chantal e Aimé Cuaz e Kristian Blanc grandi protagonisti a Manta

Negli Allievi, secondo posto di Kristian Blanc (Young Bikers Team Balmamion), alle spalle di Thomas Bernardi (Vigor Cycling Team), con terzo Alberto Roda ((Young Bikers Team Balmamion). In campo femminile, Allievi Donne e Esordienti maschili in gara insieme, con Chantal Cuaz (Cicli Fiorin) che conclude al nono posto assoluto, prima della gara femminile, davanti ad Anna Calvelli (Piossasco).

Nei G5, Aimé Cuaz (Orange Bike Team) conclude in seconda posizione, alle spalle di Nicolò Casalicchio (Rostese).

Programma gare

MountainBike. Ruote grasse concentrate sui Campionati italiani giovanili, domenica 17 luglio, a Bielmonte – Oasi Zegna (Biella), con oltre venti atleti valdostani al via in rappresentanza del Cicli Lucchini, Vc Courmayeur MB, Gs Lupi Valle d’Aosta, Orange Bike Team e Xco Project. Dalle 9, Esordienti Donne primo e secondo anno; dalle 10, Allievi Donne primo e secondo anno; alle 11 e alle 12,15 Esordienti maschile primo anno e secondo anno; alle 13.15 e 14.30 Allievi maschile primo e secondo anno. Gara nazionale di Enduro, domenica 17, a Santa Maria Maggiore (Verbania), dove sono iscritti Camilla Martinet (Cicli Lucchini), Enea Allegri, Nicolò Malutta, Jeremy Carlin, Italo Antonio Radizza, Christophe Carlin, Emilie Polo, Andrea Vallet (Vc Courmayeur MB). Cross country riservato alla categoria Giovanissimi, domenica 17, nella Usseaux for Kids, nel torinese, con nutrita presenza valdostana con gli atleti del Gs Lupi Valle d’Aosta e Orange Bike Team.

Strada. Memorial Antonio Covolo, domenica 17, dalle 10, gara su Strada a Villastellone (Torino), riservata alla categoria Giovanissimi; all’abbassarsi della bandiera a scacchi della partenza una dozzina di tesserati del Cs Lys.