58° Giro Valle d'Aosta: sul traguardo di Aosta con il successo del francese Alex Baudin (Tudor Pro Cycling)

In una soleggiata e torrida giornata estiva ha preso il via dal centro di Aosta la terza tappa del 58° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d’Aosta Mont Blanc, 138 chilometri con 4 Gran Premi della Montagna e due Sprint Catch distribuiti tra la Valle del Gran San Bernardo, Courmayeur e il capoluogo regionale, sede di partenza e arrivo.

Partenza da Aosta in salita verso Gignod e i primi fuggitivi tentano la sortita e si giocano lo Sprint Catch di Valpelline con primo Mason Hollyman (Israel), secondo Lorenzo Milesi (DSM) e terzo Robin Skivild (Uno X Dare). A seguire, è preda del gruppo dei fuggitivi anche il primo GPM di Gignod con Giulio Pellizzari (Bardiani CSF Faizané) a precedere Lorenzo Milesi (DSM) e Oscar Onley (DSM). Il gruppo è controllato in forze dalla Groupama FDJ della maglia gialla Lenny Martinez. Al GPM di Verrogne, gli attaccanti restano in cinque, e transita per primo Giulio Pellizzari (Bardiani Faizané CSF) davanti a Alex Baudin (Tudor) e Lorenzo Milesi (DSM).

Sino a Courmayeur il copione non cambia e a Echarlod il primo a transitare è nuovamente Giulio Pellizzari davanti a Alastair Mackellar (Israel) e Thomas Gloag (Trinity Racing), mentre allo Sprint Catch di Courmayeur si impone Baudin su Pellizzari e Gloag. Corsa “bloccata” anche nel lungo ritorno verso il fondovalle e al GPM del Col d’Introd transitano nell’ordine Pellizzari, Gloag e Mackellar, pronti a giocarsi il successo di tappa negli ultimi 20 chilometri. Il nervoso finale tra Gressan e Charvensod arride al francese Alex Baudin (Tudor) che, sfruttando le sue doti da discesista, nella tortuosa picchiata su Charvensod si avvantaggia di una manciata di secondi sui suoi compagni di fuga e conserva il suo margine sino al traguardo di Aosta. Vittoria quindi per il portacolori del team elvetico di Fabian Cancellara che precede Lorenzo Milesi, Thomas Gloag, Alastair Mackellar e Giulio Pellizzari.

Il folto gruppo dei migliori giunge a più di 2 minuti ed è regolato da Sean Flynn, compagno di squadra del vincitore di tappa. A livello di maglie, dunque, nulla cambia o quasi con Lenny Martinez (Groupama FDJ) in maglia gialla Eaux Valdotaines e bianca Valle d’Aosta. II suo compagno di squadra Enzo Paleni (Groupama FDJ) rimane in maglia rossa e bianca Haute Savoie. La maglia a pois CVA Energie, invece, passa nelle mani di Giulio Pellizzari (Bardiani CSF Faizané).

