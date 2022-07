Golf: Sul gree di Aosta-Brisogne protagonista Fabrizio Sciocchetti ma a dominare è Ivo Letey.

Sul percorso completamente rinnovato e aperto da oggi con 9 buche, ad imporsi nelle 18 buche individuali stableford è stato Ivo Letey.

In prima categoria a vincere, migliore anche nella categoria Juniores, Subet Alessandro con 42 punti, seguito dal fratello Federico con 34 e terzo Bionaz Emilio.

Vincitore nella seconda categoria Collé Cesarino, seguito da un altro giocatore Juniores Sciocchetti Bois Mathias, terzo Woodall James Paul.

In terza categoria, 3° netto per Susanna Giovanni, secondo posto per Stevanon Paola e vincitore Sciocchetti Fabrizio con ben 48 punti.

Premi speciali per Bellinvia Marinella, prima classificata per le lady e Borney Dario primo tra i Seniores.

Prossimo appuntamento nel fine settimana con la prima Dream’s Golf Cup.