Reail: Yannick Verraz e Luisa Rocchia dominano il Mmorial Sergio Benetti

Dopo 2 anni di stop per pandemia è tornata una classica della corsa in montagna Canavesana e Piemontese, la Santuario Milani - Monte Soglio Memorial Sergio Benetti a Forno Canavese (TO), in ricordo del campione fornese di corsa in montagna Sergio Benetti, scomparso nel 1990 causa di un incidente sul lavoro, a cui è stata anche intitolata la società sportiva Libertas Forno organizzatrice dell'evento, evento che si conclude alla Madonnina del Monte Soglio, ma pochi metri sotto c’è la lapide dedicata a Sergio Benetti a cui tutti noi corridori di una certa età rendiamo omaggio dopo aver terminato la corsa.

Rispetto al classico percorso, dal 2018 quando fu prova del campionato piemontese, il tracciato della gara è stato allungato di un paio di chilometri, con tutte le componenti della corsa in montagna, strada sterrata, sentiero, traversi e anche una discesina, prima del sentiero finale per la vetta del Soglio, quindi 8 km e 1070 metri di dislivello, con partenza dalla Frazione Milani, in corrispondenza del Santuario, a quota 900 metri e l'arrivo in vetta al Monte Soglio a quota 1971 metri.

Passando alla contesa agonistica è bello vedere che il più giovane in gara, Yannick Verraz classe 2001 del Pont Saint Martin, fondista valdostano di buon livello, vince la corsa con l’ottimo tempo di 1h02’40”, seguito sul podio da Vittorio Ferrero 2° in 1h03’44” e da Daniele Gallon 3° in 1h05’05”. Top 10 di giornata con Alfonso Bracco 4° in 1h06’32”, Gianluca Ughetti 5° in 1h07’16”, Fabrizio Attardi 6° in 1h07’44”, Paolo Pescetto 7° in 1h09’08”, Stefano Ros Vacca 8° in 1h10’43”, Ettore Champretavy 9° in 1h11’00” e Maurizio Giacoletto Papas 10° in 1h11’28”.