Ciclismo: M. Bosonin e T. Bortolotti Barrel protagonisti sulle strade del Piemonte

A Ovada, nel 3° Gran Premio Tarcisio Boccaccio, riservata agli Esordienti primo e secondo anno, a imporsi, con l’allungo decisivo nell’ultimo chilometro dell’arrivo in salita, è stato Ettore Martinelli (Bustese), al traguardo dopo 35 km di gara in 1h 02’05”, alla media di 33,826 km/h.

All’inseguimento del fuggitivo, un gruppetto di dieci unità, che ai 500 metri, vede al contrattacco tre atleti; vince la volata per il secondo posto Andrea Visentin (Prealpino), davanti a Emiliano Deprati (Uà Cycling) e Niccolò Muraro (Prealpino), che chiudono a 16” dal vincitore. Sono sette a contendersi il quinto posto, e il gruppetto è regolata allo sprint da Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team), con 25” di ritardo dalla prima posizione.

A Canelli, nella 4° prova del Challenge Giovanissimi 2022, Mélanie Bosonin (Cicli Tessiore), conclude al sesto posto assoluto, prima della competizione femminile della categoria G6, nella gara vinta da Mirco Mazzoni (Bike Frigo Life).

Strada

Campionato italiano Allievi Donne, ieri, a Darfo Boario Terme (Brescia), vinto dopo una fuga di oltre 40 chilometri dalla veneta Francesca Genna, che copre i 74,800 km del duro e impegnativo in 2h 12’29”, alla media di 33,876 km/h. Sul podio, la piemontese Anita Baima (Cicli Fiorin) e la friulana Chantal Pegolo (Conscio Bike), attardate di 16”. Poi, il resto del gruppo, dimezzato rispetto alle 160 partenti, con Chantal Cuaz (Cicli Fiorin) che chiude in 72°.

Sullo stesso tracciato della gara al femminile, oggi in palio il tricolore Allievi maschile, vinto nella volata a quattro dal veneto Filippo Cettolin (1h 50’01; 40,790 km/h, davanti al friulano Andrea Bessega e al trentino Elia Andreaus e campione italiano uscente, il laziale Ivan Toselli. Giornata non fortunata per Kristian Blanc (Young Bikers Team Balmamion); a metà gara, una caduta rompe il gruppo in due tronconi, e il valdostano si trova nella parte che rimane staccata; in un trentina provano a rientrare, ma poco dopo sono fermati dalla Giuria.

Strada

GranFondo Casteggio, oggi, nell’Oltrepò Pavese, nel percoso lungo – 123 km, 2100 metri di dislivello positivo, quinto posto assoluto, 1° Veterani ‘B’, Alain Seletto (Bicisport Ospedaletti; 3h 30’41”; media 35,028 km/h), nella gara vinta da Daniele Ratto (2R Bike Sport; 3h 28’23”; 35,413 km/). In 93° posizione Edoardo Silvano (Gs Aquile; 4h 13’06”; 12° Vet B). nel ‘corto’ – 77 km, 1150 dislivello positivo - , vittoria di Alberto Merli (Godiaschese; 2h 03’23”); 173°, 16° Sen B, Dider Coquillard (Gs Aquile; 2h 29’30”).