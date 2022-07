Ciclismo: Doppietta top ten di Martina Berta in Coppa del Mondo a Lenzerheide

Oggi, nell’Xco, ottava posizione di Martina Berta (Santa Cruz Fsa; 1h 20’18”), migliore delle azzurre al traguardo, che ha visto la vittoria della francese Loana Lecomte (Canyon; 1h 17’31”), davanti alla svedese Jenny Rossveds (1h 17’39”) e alla svizzera Alessandra Keller (Thomus Maxon; 1h 19’37”).

Venerdì, nell’Xcc Short track, Martina Berta, campionessa italiana in carica, con la maglia vinta a giugno a Courmayeur, ha concluso di nuovo in ottava posizione, in 20’56”), e vittoria che è andata a Jenny Rissveds (20’30”; seconda, alle spalle di Gaia Tormena, nell’ultima tappa di Coppa del Mondo Xce, a Falun), che ha preceduto la coppia svizzera composta da Alessandra Keller e Jolanda Neff.

Ultima gara della tappa elvetica, questo pomeriggio, quella riservata agli Under 23 maschile, ancora dominata dal cileno Martin Vidaurre Kossmann (Lexware; 1h 08’08”), con quinta posizione di Simone Avondetto (Wilier; 1h 09’54”). In 42° posizione Filippo Agostinacchio (Trinx Factory Team; 1h 13’58”).

Xco del Castello, oggi, a Front (Torino). Negli Allievi primo anno, piazza d’onore di Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; 49”05”), superato in volata, per un solo secondo, da Gabriele Scagliola (Rostese; 49’04”), con terzo Gioele Leone (Rostese; 49’30”). Al 10° posto Mattia Agostinacchio (Xco Project; 53’57”).

Negli Esordienti secondo anno, quarto posto di Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; 39’05”), nella gara vinta da Emanuele Savio (Bussolino; 38’54”), davanti a Pietro Solavaggione (Vigor; 38’56”) e a Alessandro Biola (Rive Rosse; 39’04”). In 16° posizione Lamberto Falchi (Vc Courmayeur MB; 42'42”); 22° Riccardo Pasquon Collé (Gs Lupi Valle d’Aosta).

Negli Esordienti secondo anno, è quinto Pietro Mantasia (Xco Project; 40’46”), e gradino alto del podio che va a Alessandro Iachetta (La Fenice Mtb; 37’14”). Al 15° posto Philippe Imperial (Vc Courmayeur MB; 44’36”); 18° Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB; 45’50”); 22° Cesare Fontanelle (Gs Lupi; 47’10”); 24° Mathias Consoli (Vc Courmayeur MB; 49’57).