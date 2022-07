Zermatt/Cervinia e Sestriere, positive le ispezioni della FIS

Sul celebre ghiacciaio al confine di Italia e Svizzera proseguono i lavori in vista del doppio, storico, appuntamento in programma con le discese maschili di sabato 29 e domenica 30 ottobre e quelle femminili di sabato 5 e domenica 6 novembre. Il Comitato Organizzatore ha mostrato i significativi progressi dei lavori legati alla preparazione dell’area d’arrivo, modificata secondo le indicazioni della Fis, con lo spostamento di centinaia di metri cubi di terra per far fronte ad una migliore distribuzione della zona riservata al traguardo. La prossima ispezione in loco è prevista intorno al 20 settembre, ad un mese dall’arrivo delle squadre impegnate in gara.



Anche a Sestriere si lavora sui particolari in vista del gigante femminile di sabato 10 dicembre e dello slalom di domenica 11 dicembre. Sono in fase di ultimazione i lavori di ingrandimento della seggovia che passaerà da quattro a sei posti, partenza e arrivo delle due competizioni sono confernate, il comitato organizzatore sta considerando l’idea di alzare l’area di arrivo di una quarantina di metri al fine di dare maggiore spazio alle attività legate al traguardo.