Ciclismo: Grande festa a Pontey per i ciclisti in erba

Orange Bike Team ‘propheta in patria’, fa sua la seconda tappa del XXV Grand Prix Giovanissimi, disputata questo pomeriggio a Pontey. Gara di abilità, organizzata dal sodalizio del presidente Sergio Cosentino, sul campo sportivo della cittadina della media Valle, alla quale hanno preso parte poco meno di 180 bikers in erba. Nella classifica per società a imporsi è stato l’Orange Bike Team, che ha totalizzato 859 punti, a precedere il Gs Lupi Valle d’Aosta (743) e il Vc Courmayeur MB. Concluse le due tappe, al comando della generale, l’Orange (1645 punti) scavalca il Gs Lupi, a quota 1533, con terzo il Vc Courmayeur MB, con 763.

Presente anche RDR sport School di Sarre che oltre ad avere partecipato all’evento, i ragazzini con le famiglie hanno passato una giornata in compagnia e sano divertimeno.