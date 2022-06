Un’Arrancabirra® dal sapore…primitivo

Chissà nell’era primitiva come facevano senza birra...". Deve esserselo chiesto Ermanno Pollet, la mente creativa dietro all'Arrancabirra®, quando ha visto l'enorme dinosauro comparso accanto all'iconica C all'ingresso di Courmayeur.

La mostra Jurassic Sea Monsters coincide con l'uscita del nuovo kolossal Jurassic World ed il tema di quest'anno della gara goliardica di VDA Trailers è cosa fatta.

"Jurassic Beer - Gli Arrancasauri" è infatti ufficialmente il tema della 15ª edizione dell'Arrancabirra®, che in pochissimi giorni, come da tradizione, ha esaurito i 1300 posti a disposizione.

Sabato 8 ottobre, quindi, ai piedi del Monte Bianco via libera a dinosauri, uomini delle caverne, clave e quant’altro. Vestiti a tema, sei punti ristoro a base di birra lungo il percorso (per chi lo vorrà) e grande festa finale hanno come sempre attratto corridori seri e semiseri da 11 Nazioni, addirittura anche da Tailandia e Nuova Zelanda.

Il percorso non subirà variazioni: in caso di tempo bello, il giro classico da 18 km con 1410 metri di dislivello prevede, dopo la partenza dal Municipio di Courmayeur, la salita a La Suche, Curru, e Tête de la Tronche, per poi arrivare al Parco Bollino, sempre a Courmayeur. In caso di maltempo, invece, giro ridotto da 13 km su Tirecorne e La Suche. La decisione sul tracciato verrà presa due giorni prima, in base alle condizioni meteorologiche previste. Il tempo limite per concludere la gara sarà di 8 ore.