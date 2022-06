UltraTrail: Soirée Vertikal, conto alla rovescia per il gran finale

Si avvia alla conclusione Soirée Vertikal, nato con l’idea di diventare un semplice momento di divertimento e di condivisione senza troppo stress agonistico, per poi trasformarsi in un vero e proprio circuito serale ricercato e ambito anche dai grandi protagonisti della corsa e del trail. Livello elevato fin dalla prima tappa, cronometro alla mano per sfidare se stessi e gli avversari, ma spirito della manifestazione rimasto ugualmente intatto.

Sabato 2 luglio la Dreita de Ollomont chiuderà la prima edizione di un circuito che ha riscontrato da subito un grande successo. Circa 150 pettorali sono già stati assegnati, ne restano una cinquantina a disposizione dei trailer che potranno iscriversi attraverso il portale irunning.it o da Technosport fino alle 12 di venerdì. L’organizzazione, in base ai numeri, valuterà se accettare altre iscrizioni sul posto.

A Ollomont, partenza del primo concorrente alle 18; a seguire le premiazioni dell’ultima prova e del circuito. Quattro le categorie premiate: sul podio i migliori under 18, under 23, under 40 e over 40 della classifica femminile e maschile.

Chiusura con la festa finale e il sorteggi di premi messi a disposizione da Dynafit, Coros, Les Bières du Grand St. Bernard e Technosport.