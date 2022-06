Nuoto: medaglie per Corinne Désandré ai Campionati regionali Esordienti A

L’allenatrice Noemi Iannaccone dell'Aosta Nuota potrà dirsi certamente soddisfatta: la squadra, infatti, si piazza al nono posto sulle 22 società partecipanti.

Corinne Désandré porta a casa una medaglia d’oro e una di bronzo. Corinne diventa campionessa regionale nei 100 m farfalla con l’interessante tempo di 1.14.79 distanziando la seconda di mezzo secondo e conquista il terzo gradino del podio dei 50 m stile libero con il tempo di 30.87.

Tempi che lasciano ben sperare per il passaggio di categoria della prossima stagione. Sfiora il podio nei 100 m rana Matteo Espositi fermando il tempo in 1.21.33; Matteo ben figura anche nei 100 m farfalla (1.12.42) e nei 200 m misti (2.42.62) ottenendo miglioramenti cronometrici. Ben si comporta anche Emma Morsetti (al primo anno della categoria) che nei 100 m rana nuota in 1.37.3 piazzandosi al 35’ posto su 102 atlete; Emma si misura per la prima volta in vasca lunga nei 200 m rana chiudendo in 3.32.51.

Contribuisce al buon piazzamento della squadra anche Davide Merighi che con il tempo di 1.05.84 ottiene un buonissimo 21’ posto (su 200 atleti) nei 100 m stile libero. Nei 50 m stile libero ottimi piazzamenti di Matteo e Davide che giungono rispettivamente 15’ e 16’ con i tempi 29.16 e 29.22. Emma Morsetti, Aurora Furfaro, Mélodie Fénoil e Corinne Désandré hanno partecipato alle staffette 4x100 m stile e 4x100 m mista; per i maschi, nelle medesime staffette, hanno gareggiato Jacquy Péaquin, Alexis Ghignone, Matteo Espositi e Davide Merighi facendo piazzandosi rispettivamente al 17’ e al 15’ posto.Hanno partecipato anche Leonardo Agrimonti, Alice Padalino e Petra Favre.

Prossimo appuntamento i Campionati Regionali Assoluti in vasca lunga dal 1 al 3 luglio dove Gaia Valenti, Lin Pigliacelli e Nicole Louvin cercheranno la qualificazione ai Campionati Italiani e un piazzamento di rilievo tra le migliori nuotatrici del Piemonte e Valle d’Aosta della categoria assoluti.