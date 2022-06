Ciclismo: L’Xce in Italia parla patois; Tormena e Agostinacchio oro a La Thuile

Tre giorni di gare di MountainBike ad alto livello, da venerdì a oggi, non potevano chiudersi in maniera migliore: questo pomeriggio, a La Thuile (Valle d’Aosta), Gaia Tormena e Filippo Agostinacchio si sono laureti campioni italiani di Xc Eliminator.

Percorso duro, tecnicamente impegnativo, ma la campionessa mondiale, europea e detentrice della Coppa del Mondo non lascia speranze alle avversarie. Qualifica, semifinale e finale sono un monologo di Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta; 2’17”80), che in finale precedere Marta Zanga (Ktm-Protek-Elettrosystem; 2’25”55) e Julia Maria Graf (Junior Team Sudtirol; 2’29”85). In settima posizione Camilla Martinet (Cicli Lucchini; 3’04”90).

Nella qualifica contro il cronometro, Filippo Agostinacchio (Trinx Factory Team) e Yannick Parisi (Ktm-Protek-Elettrosystem) fanno registrare rispettivamente il primo e il quarto tempo; entrambi supero agevolmente i quarti e, in semifinale, Agostinacchio mette le sue ruote davanti a tutti, mentre Parisi è terzo della sua batteria e deve accontentarsi della ‘small final’. Pronti, via!, e Filippo Agostinacchio è autore di una brutta partenza e, dopo pochi metri, è in ultima posizione. Ma nel primo segmento del tracciato di La Thuile mette la freccia e dopo trenta secondi di gara ha già messo in cascina una decina di metri di vantaggio. Il resto è una cavalcata solitaria, che gli permette di passare il traguardo, in 1’57”55, in ‘impennata’.

Alle sue spalle, Cristian Bernardi (Sogno Veneto; 1’59”70) e Emanuele Bocchio Vega (Rock Bike; 2’00”95). Secondo nella finalina di consolazione, Yannick Parisi conclude al sesto posto; avevano superato lo scoglio della qualifica, 11°, Pietro Scacciaferro (Xco Project) e, 15°, Stefano Gerbaz (Cicli Lucchini); fallisce l’accesso ai quarti ed è 20° Alessio Cino (Cicli Lucchini).