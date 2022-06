Sci nordico: raduno congiunto squadre Asiva e Alpi Centrali a Pila (Foto)

Acerrimi rivali in tutte le competizioni nazionali, questa settimana insieme per preparare al meglio la stagione alle porte: sono in raduno congiunto le squadre del Comitato Asiva e della Alpi Centrali, al lavoro tra la ‘plaine’ e Pila, dal 20 al 25 giugno.

“Siamo molto felici dell’iniziativa – spiega il tecnico valdostano Manuel Tovagliari -; ci ha contattato l’allenatore lombardo, Corrado Vanini, prospettando di organizzare un periodo di allenamento in Valle d’Aosta per la squadra AC e, perché no, confrontare anche i metodi di lavoro delle nostre due realtà. Abbiamo accettato immediatamente la proposta: siamo da sempre convinti che per migliorare il livello dei nostri giovani abbiamo bisogno di continui confronti e scambio di idee e programmi”.

Organici dei due settori al completo per questa settimana di lavoro in Valle d’Aosta. Con gli allenatori André Fragno e Manuel Tovagliari, e i preparatori atletici Enrico Testolin e Michel Bionaz, ci sono: Virginia e Vittoria Cena (Gs Godioz), Asia Meynet (Sc Amis de Verrayes), Nadine Laurent (Fiamme Oro), Corinne Beltrami (Sc Drink), Sofia e Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy), Tommaso Cuc (Sc Gran Paradiso), Javier Ducret, Fabio Restano (Sc Drink), Simone Gemelli, André Philippot (Gs Godioz), Enea Zoppo Ronzero (Sc Mont Nery), Géròme Garin (Sc Valgrisenche), Gilles Margueret (Sc G.S. Bernardo) e il gruppo Under 23 Aline Ollier (Sc Valdigne MB), Federico Bonino (Gs Godioz) e Maurizio Macori (Sc StBarthélemy).

Il gruppo Alpi Centrali, con lo staff tecnico composta da Corrado Vanini, Thomas Bormolini, Luigi Schena e Simone Ripamonti e al lavoro con: Martina Bonacorsi, Vanessa Comensoli, Lucia Isonni, Giulia Negroni, Manuela Salvadori, Cassandra Bonaldi, Giada Fachin, Gemma Nani, Elena Rossi, Aksel Artusi, Giovanni Bianchi, Gioele Gaglia, Teo Galli, Gabriele Matli, Simone Negrini, Davide Negroni, Federico Pozzi, Nicholas Rocca.