I fondisti di Cdm sciano nell’impianto al coperto di Torsby

Nella località svedese di Torsby, sede per dodici giorni di raduno della squadra maschile e femminile di Coppa del mondo, c’è l’opportunità di sfruttare l’impianto al coperto per sciare, alternando sessioni sugli sci stretti a sessioni atletiche pomeridiane. Presenti tutti i big azzurri a partire da Federico Pellegrino, per continuare con Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Davide Graz, Caterina Ganz e Anna Comarella. Presenti anche i tecnici Markus Cramer, Francois Ronc Cella e Claudio Consagra.

Il raduno terminerà venerdì 24 giugno.