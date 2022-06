Mountain Bike: Magic-moment per la valdostana Gaia Tormena

Magic moment per la ciclista valdostana Gaia Tormena che dopo le ottime recenti prestazioni e la convocazione in Nazionale, per la Coppa del Mondo XCE in Svezia, non vuole fermarsi

"Non posso che ritenermi soddisfatta - ha dichiarato al nostro quotidiano online l'atleta della VDA - a parte l’errore in finale ad Abu Dhabi è tutto andato bene. La gamba è buona e la motivazione è alta. Ho obiettivi personali (gli obiettivi al momento nella mia posizione non sono imposti dalla nazionale). Quello principale è di continuare a divertirmi e far divertire chi mi guarda - continua - mentre a livello di risultati invece mi piacerebbe raggiungere la finale in tutte le gare XCE della stagione".

Tra le imprese di questo periodo ecco quella in Belgio: "Sono molto contenta di aver vinto, era una gara con condizioni difficili e sono riuscita a gestirle abbastanza bene. Non sono però soddisfatta al 100% perché avrei potuto gestire meglio la parte mentale. A prescindere da questo è comunque una vittoria che da morale per il prosieguo della stagione".

Per il futuro l'azzurra valdostana è sicura: "Voglio promettermi di dedicare sempre del tempo alle discipline fuoristrada che tanto mi divertono, mi fanno sorridere e mi rigenerano. Oramai la maggior parte degli allenamenti li faccio su strada ma le gite estive in mtb non hanno prezzo e faranno parte di tutta la mia carriera".