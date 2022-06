Trail: Bonin e Chevrier si aggiudicano il Vertical Saint-Marcel ­ ­ ­ ­

­ ­ ­ ­ ­ Charlotte Bonin e Xavier Chevrier, grandi favoriti della vigilia, si sono aggiudicati la seconda edizione del Vertical di Saint-Marcel, terza prova del Défi Vertical che ha fatto da contorno a Prosciuttiamo e portato in griglia di partenza quasi 300 concorrenti.

Chevrier, vincitore già nel 2019, si è confermato al vertice della classifica chiudendo i 7 chilometri (1.268 metri di dislivello positivo) in 50’51”. Ha preceduto Dennis Brunod (55’38”) e Alex Déjanaz (56’24”). Quarta e quinta posizione per Enzo Mersi e Manuel Bosini.

Charlotte Bonin, a poche ore dalla partenza per il viaggio di nozze, si è aggiudicata la prova femminile tagliando il traguardo in 1 ora 03’37”; seconda posizione per Maddalena Somà (1 ora 04’21”) e terza per Gloriana Pellissier (1 ora 12’10”). Quarta la giovane Noemi Junod e quinta Annalisa Faravelli.