Ciclismo: Zanotti, grande ritorno al Courmayeur Mtb Event

Dopo i tricolori di short track e la Coppa Italia, la domenica è stata dedicata alla tappa conclusiva della challenge che da quest’inverno ha portato i migliori atleti italiani e non solo in giro per il Nord e Centro Italia per sette gare di altissimo profilo agonistico e grande spettacolo.

A Courmayeur tutti si attendevano la sfida fra il neocampione italiano di XCC Daniele Braidot (Carabinieri) e il leader della classifica generale elite Gioele Bertolini (Trinx), invece è saltato fuori il giovane Juri Zanotti (BMC), che con questo successo dimostra che finalmente il brutto incidente d’inizio stagione è passato e si può guardare con fiducia all’estate e alle prove titolate alle quali punta forte. Zanotti ha chiuso la sua fatica in 1h22’53” riuscendo sempre a mantenere un lieve vantaggio su Bertolini dopo averlo raggiunto a metà gara. Quest’ultimo, secondo a 11”, si consola con la conquista della challenge di categoria, mentre terzo è giunto a 1’09” il marchigiano Alessio Agostinelli (Ktm Protek Elettrosystem). Solo sesto Braidot a 3’14” immediatamente davanti al primo Under 23, Matteo Siffredi (Scott Libarna) a 3’36” seguito da Filippo Fontana (Carabinieri) a 4’08”, che porta comunque a casa il trofeo generale.

Fra le donne la coppia della Trinx formata da Giorgia Marchet e Eva Lechner si giocava sui sentieri di Courmayeur il successo nella challenge e le due hanno fatto subito la differenza, inizialmente insidiate solo da Chiara Teocchi (Trinity) che poi ha dovuto cedere venendo anche superata dall’altra portacolori della Trinx, Noemi Plankensteiner. Nel penultimo giro la soluzione della corsa, con la Marchet che allungava andando a prendersi la vittoria in 1h23’41” con 39” sulla Lechner e 2’35” sulla Plankensteiner, legittimando così la conquista del trofeo. Fra le Under 23 l’Italia Bike Cup premia Letizia Marzani (Merida Italia) assente a Courmayeur.

Fra gli juniores vittoria per Marco Betteo (Scott Libarna), già vincitore venerdì del tricolore XCC, con 54” su Tommaso Ferri (Vallerbike) e 1’44” su Fabio Bassignana (Trinx), mentre fra le pari età vittoria per Valentina Corvi (Trinx) davanti a Lucrezia Braida (Team Rudy Project) a 53” e a Marika Celestino (Scott Libarna) a 1’42”. I trofei generali sono andati rispettivamente a Elian Paccagnella (Junior Team Sudtirol), quarto al traguardo e a Valentina Corvi.