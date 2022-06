Ciclismo: Gaia Tormena supera anche la difficile prova di Falun

Agguerrita la pattuglia delle atlete di casa, capeggiate dall’ex campionessa olimpica Jenny Rissveds ma, al termine di una finale combattuta la valdostana ha griffato anche l’appuntamento svedese.

La finale ha visto al comando, fino alle battute finali, proprio Jenny Rissveds, a precedere Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) distanziata di una manciata di metri. Nella discesa che precedeva il rettilineo d’arrivo, Gaia Tormena metteva le sue ruote davanti a quelle di Rissveds, e il rush finale della valdostana non lasciava scampo all’atleta di casa. Tormena ha preceduto Rissveds, la tedesca Marion Fromberger e l’altra svedese Linn Gustafzzon.

Il ruolino di marcia di Gaia Tormena (2’02”25) per giungere alla finale era iniziato con il secondo tempo nella qualifica contro il cronometro, con il miglior risultato firmato da Jenny Risssveds (1’56”91). Nei quarti di finale, Tormena vinceva la terza batteria, in 2’17”52, lasciandosi alle spalle la brasiliana Marcela Lima Matos (a 1”27) e la svedese Emma Belforth (a 5”53); la semifinale vedeva ancora Gaia Tormena (2’13”81) imporsi, davanti a Marion Fromberger (a 1”84), mentre distanti erano l’olandese Didi de Vries e Marcela Lima Matos.

A conclusione della tappa di Xce, spazio all’Xcc – Short track, vinto da Jenny Rissveds (9’22”10), con ottava piazza di Gaia Tormena.

Gaia Tormena mette in cascina 80 punti per la classifica generale (60 per la vittoria, 20 per la seconda posizione in qualifica, allungando in vetta, ora a quota 225; alle sue spalle, appaiate a 127 punti, Marion Fromberger e Marcela Lima Matos.

Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo Xce è lontano più di un mese, il 23 luglio, a Aalen, in Germania.