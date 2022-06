CiclismO. Berta e Braidot conquistano il primo Campionato Italiano XCC della storia

Alle 13 si parte subito con una gara al cardiopalma tra le donne esordienti. Vince il tricolore Nicole Azzetti (unione sportiva litegosa a.s.d) in volata su Elisa Giangrasso atleta Valdostana dell’Orange Bike Team. Terza, a soli tre secondi Emma Grimaldelli (Team Serio)

E’ il momento poi degli esordienti, categoria maschile. Tre giri del percorso da 1,2 km costruito da Rudi Garbolino, responsabile del percorso. Percorso ridotto, vista la disciplina, rispetto a quello che vedrà in gara gli atleti domani e domenica.

Vince Savio Emanuele (A.s.d Bussino Sport), seguito a 2 secondi da Jacopo Putaggio (Ucla 1991) e Vincenzo Carosi (Race Mountain Folcarelli Team).

Cambia la storia tra le Donne Allieve con Giulia Rinaldoni (Polisportiva Morrovalese) che conquista in solitaria il titolo di Campionessa Italiana XCC 2022. A 36 secondi la volata per il secondo posto tra Elisa Ferri (Gs Olimpia Valdarnese) e Pellegrino Anna (Buzzi Unicem bike Team), seconda e terza.

Tra gli Allievi Stenico Mattia (Polisportiva Oltrefersina) si impone per 9 secondi su Tommaso Bosio (G.s Cicli Fiorin) conquistando la maglia tricolore. Terzo Luca Fregata (Four es racing team)

Siamo al giro di boa per gli eventi di giornata e il termometro segna già di 30 gradi quando partono le Donne Junior. Poco dopo la metà gara Valentina Corvi (Trinx Factory Team) apre il gas e abbandona le inseguitrici. Sono. Ben 19 i secondi di vantaggio quando arriva al traguardo. Pallweber Jana (Sunshine Racers Asv Nals) e Beatrice Fontana (Team Rudy Project) chiudono seconda e terza in volata.

Stessa storia tra gli Junior: Marco Betteo (Scott Libarna Racing Team Asd) guadagna il suo primo tricolore Xcc. Lo seguono a 13 e 16 secondi l’atleta di casa Gabriel Borre (Cicli Lucchini) e Fabio Bassignana (Trinx Factory Team). Grande gara per il valdostano che all’ultimo giro riesce ad infilare e superare Bassignana.

La gara si fa combattutissima tra le Open Donne con un gruppetto di 4/5 atlete per quasi tutta la gara. Poco prima dell’ultimo giro però Martina Berta (Centro sportivo Esercito), reduce da un grave infortunio alla schiena e rientrata oggi alle corse, cambia marcia e va a conquistare il titolo tricolore. Incredula, si lascia scappare un bel pianto di sfogo, con il fratello Matteo e la Mamma!

Bentornata Martina! Seconda, un’ottima prova per Chiara Teocchi (Centro sportivo Esercito) e terza Giorgia Marchet (Trinx Factory Team).

Ultima gara di giornata, il momento che tutti aspettavano: 7 giri al cardiopalma per gli Open maschile .

Il gruppo resta compatto fino all’ultimo giro con una serie di sorpassi.

Nell’ultimo km e 200 metri Daniele Braidot (C.s. Carabinieri Olympia Vittoria) riesce a mantenere qualche metro sul compagno di squadra Filippo Fontana in recupero e portare a casa il primo tricolore della storia per questa nuova ed affascinante disciplina! Chiude terzo Juri Zanotti (Bmc Mountain Bike Racing Team)

Nessun intoppo durante questa prima giornata di gare. “Ci teniamo a ringraziare tutti gli atleti e le società per l’aiuto nella gestione della manifestazione, tutti gli sponsor che come sempre ci sostengono, in particolare Stefano Cubicatura Aosta per aver realizzato le medaglie (pezzi unici) per i primi Campionati Italiani Xcc 2022.

Ecco il programma del resto del weekend:

SABATO 18 GIUGNO 2022 – 3# COPPA ITALIA GIOVANILE XCO

Verifica tessere presso il PALAZZETTO DEL GHIACCIO DOLONNE – COURMAYEUR – VENERDI 17/06 dalle 17:00 alle 19:00 – SABATO 18/06 dalle 07:00 fino un’ora prima di ogni gara

Prove libere del percorso VENERDI 17/06 dalle 17:00 alle 19:00 – SABATO 18/06 dalle ore 07:00 alle 08:00

Gara ESORDIENTI M 1° ANNO ore > 09:00

Gara ESORDIENTI M 2° ANNO ore > 10:00

Gara DONNE ALLIEVE 1-2 ° ANNO ore > 11:00-11:01

Gara DONNE ESORDIENTI 1-2° ANNO ore > 11:02-11:03

GIOVANISSIMI g6 M e F 12:00

Gara ALLIEVI M 1° ANNO ore > 13:30

Gara ALLIEVI 2° ANNO ore > 15:00

Formazione griglie 15 minuti prima della partenza

Premiazioni alla fine di tutte le gare (5 atleti per categoria) + 3 Comitati

DOMENICA 19 GIUGNO 2022 – COURMAYEUR MTB EVENT – #7 ITALIA BIKE CUP

Verifica tessere SABATO 18/06 – Presso il PALAZZETTO DEL GHIACCIO DOLONNE – COURMAYEUR dalle 17:30 alle 19:30 – DOMENICA 19/06 dalle 09:00 fino ad un’ora prima la partenza di ogni gara

Prove libere del percorso SABATO 18/06 17:30 – 19:30 DOMENICA 19/06 dalle ore 09:00 alle 10:00

Gara JUNIOR M ore > 10:30

Gara WE – WJ ore > 12:00

Gara OPEN M ore > 14:30